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Bir milyon çocuk alt ıslatma problemi yaşıyor
Bir milyon çocuk alt ıslatma...

Bir milyon çocuk alt ıslatma problemi yaşıyor

Çocuk Ürolojisi Uzmanı Doç. Dr. Selçuk Sılay, "Türkiye’de bir milyonun üzerinde çocukta gece alt ıslatma problemi görülüyor. Okul çağındaki 3 milyona yakın çocukta da işeme problemi olduğunu bilmekteyiz" dedi.

Bir milyon çocuk alt ıslatma problemi yaşıyor

Çocuk Ürolojisi Uzmanı Doç. Dr. Selçuk Sılay, "Türkiye’de bir milyonun üzerinde çocukta gece alt ıslatma problemi görülüyor. Okul çağındaki 3 milyona yakın çocukta da işeme problemi olduğunu bilmekteyiz" dedi.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 13:29
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Bir milyon çocuk alt ıslatma problemi yaşıyor

İSTANBUL - Alt ıslatma, 5 yaşından büyük çocuklarda, bir ayda iki geceden fazla yatak ıslatma problemi olarak tanımlanıyor. Uzmanlar, alt ıslatmanın mutlaka bir hekim tarafından tedavi edilmesini öneriyor. 28 Mayıs Dünya Gece Yatak Islatma Farkındalık Günü nedeniyle bilgiler veren Memorial Bahçelievler ve Ataşehir Hastaneleri Çocuk Ürolojisi Uzmanı Doç. Dr. Selçuk Sılay, "Alt ıslatmayı hastalık olarak değerlendiriyoruz. Çünkü 5 yaşın üzerindeki çocuklarda bu durum devam ettiği takdirde psikolojik ve sosyal problemler görülüyor. Bunun sonucunda çocukların okul başarısı düşüyor, arkadaşlarıyla ilişkileri bozuluyor ve ciddi bir psikolojik yük oluşturuyor" diye konuştu.

OKUL ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARIN YÜZDE 20'SİNDE GÖRÜLÜYOR

Türkiye’de bir milyonun üzerinde çocukta gece alt ıslatma problemi görüldüğünü belirten Doç. Dr. Selçuk Sılay, "Öte yandan okul çağındaki 3 milyona yakın çocuğun işeme problemi olduğunu bilmekteyiz. Aslında bu rakam çok daha fazla. Literatür, 5 yaşındaki çocukların yüzde 15’inde yatak ıslatma probleminin görüldüğünü söylüyor. Türkiye’deki çalışmalar bunu doğruluyor. Okul çağındaki çocukların yaklaşık yüzde 20’sinde işeme problemi olduğunu hem dünya hem de Türkiye’deki çalışmalar gösteriyor" ifadelerini kullandı.

AİLEDEN GEÇİYOR

Alt ıslatma probleminin genetik kökenli olduğunu belirten Doç. Dr. Sılay, "Bir çocuğun gece alt ıslatması varsa yüzde 70 oranında ailenin herhangi bir bireyinin de bu sorunu yaşadığını görüyoruz. Bu sorun anne ya da babada uzun yıllar devam ettiyse çocukta görülme oranı yüzde 80’lere kadar çıkar. Bunların haricinde obezite, hiperaktivite, uyku apnesigibi sağlık problemlerinde alt ıslatmanın daha sık olduğunu görmekteyiz" dedi. 

ALIŞKANLIK KAZANDIRILARAK TEDAVİ EDİLEBİLİYOR

Ailelere çocuklarına kızmamaları önerisinde bulunan Doç. Dr. Sılay, "Psikolojik anlamda baskı yapmamalarını öneriyoruz. Tedavide birinci basamağımız bu. Ardından aileleri, çocuklarına işemenin nasıl olması gerektiği konusunda bilgilendiriyoruz. Tuvalete doğru oturmadan, yeme-içme alışkanlıklarını düzenlemeye kadar birçok şeyi öğretiyoruz. Sadece bu önerilerle bile alt ıslatma probleminin ortadan kaldırılması yönünde yüzde 80’e yakın başarı sağlıyoruz. Tedavi başarısı tam sağlanamayan çocuklarda, ilaç tedavileri veya alarm tedavisi dediğimiz tedavilerle ortalama 5 ila 6 ayda tam kuruluk sağlayabiliriz" diye konuştu.

Çocukların özellikle çay, kahve, kola ve gazoz gibi içeceklerden uzak durmaları gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Sılay, "Çünkü bunlar mesanede istemsiz kasılmalara yol açabiliyor. Bunların haricinde taze meyve suyu, su, süt, ayran, limonata içebilirler. Özellikle gece yatmadan önce bir saat kadar önce yeme ve içmenin de kesilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. 

Son olarak ailelere çocuklara tuvalet alışkanlığı kazandırmalarına yönelik tavsiyelerde bulunan “Erken tuvalet eğitimi verelim diye çocukları zorlamayın. Çocuk, aileye sinyalleri vermeye başladığı zaman yani tuvaletini size söylediği zaman artık tuvalet eğitimi başlayabilir. Olayın doğal seyrine bırakmak daha doğru olacaktır" dedi.

DHA

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Çocuk Ürolojisi Uzmanı Doç. Dr. Selçuk SılayBir Milyon çocukAlt ıslatma Problemi
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