Billur Kalkavan’ın ölümüne neden olan ‘mantar’ nedir? Neden oluşur? Nasıl korunmak gerekir?

HABER: DİNÇER KARACALAR



Akciğer kanserinde uygulanan tedaviler sonrası, hastaların bağışıklık sistemlerini güçlü tutmaya dikkat etmeleri gerektiğine vurgu yapan Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Özkan Demirhan,”Akciğer kanseri onkolojik tedavisi sonrası mantar enfeksiyonu gelişebilmekte. Bunun yanında diğer enfeksiyonlar da gelişmektedir. Kemoterapi ve radyoterapi alan akciğer kanserli hastaların bağışıklık sistemi düştüğü için, mikroorganizmalara karşı mıknatıs gibi çekici etkisi olmaktadır. Vücut zayıf düştüğü için hastanın enfeksiyona eğilimi artıyor. Enfeksiyon değerleri klinik olarak çok yüksek düzeyde olabiliyor ve çok ciddi enfeksiyonlarda hasta maalesef kaybedilebiliyor.” dedi.

TEDAVİ SONRASI YAKIN TAKİP ŞART!

Akciğer kanseri tedavisinde cerrahi ve onkolojik tedavilerden sonra hastaların çok yakın takip edilmesi gerektiğini ifade eden Demirhan,” Öncelikle hastaların çok yakın takip edilmesi gerekiyor. Erken evrede cerrahi tedavi alıp sağlığına kavuşan hastaları da yakından takip ediyoruz zaten, bu hastalarda kan değerlerinde ve radyolojik değerlerde çok sorun oluşmuyor. Ancak ilave tedavi yani adjuvan tedavi alan hastalarda radyolojik görüntülemenin yanında laboratuvar değerler de çok yakından takip edilmeli. Verilen kemoterapi ve radyoterapiler vücudun savunma sistemini, özellikle lökositleri düşürebiliyor. O yüzden yakın takip şart! Çünkü hasta kendini birden kötü hissedebiliyor. Bu değerler bir anda düşmüyor, yavaş yavaş düşüyor. Bu yüzden sık sık takip edilmesi gerekiyor. Dolayısı ile bazı hastalarımızı kanserden değil enfeksiyondan kaybedebiliyoruz bazen.” şeklinde konuştu.

DENGELİ YAŞAM, DOĞRU BESLENME VE DÜZENLİ KONTROL…

Prof. Dr. Özkan Demirhan sözlerine şöyle devam etti. “Kanser tedavisi almış hastalar kendilerini enfeksiyonlara karşı korumalı, dışarıda ve kalabalık ortamlarda maske takmayı ihmal etmemeli, dengeli beslenmeli, sık takiplerini yaptırmalı, hekimi ile irtibatı kesilmemeli. Bunlardan bir tanesi eksik olduğu zaman hasta sıkıntıya düşebiliyor.“