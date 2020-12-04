Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 8
sisli
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1331
ALTIN
462.400
DOLAR
7.8013
STERLİN
10.5134
EURO
9.4876
“Temiz su için birlikte koştular”
“Temiz su için birlikte koştular”
Kan bağışı hafta sonu kısıtlaması kapsamında değil
Kan bağışı hafta sonu kısıtlaması...
Mersin, Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor
Mersin, Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'na...
Bilinçsizce kullanılan vitamin hapları, hastalıklara davetiye çıkarıyor
Bilinçsizce kullanılan vitamin hapları, hastalıklara...
Evde yılbaşı kutlaması fiyatları katlandı
Evde yılbaşı kutlaması fiyatları katlandı
İş fırsatları için hemen tıkla!

“Bilinçsizce D vitamini kullanmayın”

D vitamini eksikliğinin kemik yapısında bozulmalara, kemik erimesine, kas güçsüzlüğüne ve farklı birçok hastalığa neden olduğuna dikkat çeken İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı, D vitamini eksikliğinin diyabet, kalp ve dolaşım rahatsızlıkları, hatta kanser riskini de önemli oranda artırdığını söyledi. Prof. Dr. Küçükardalı, D vitamini kullanmadan önce mutlaka hekime başvurulması gerektiğine dikkat çekti.

04 Aralık 2020 Cuma 11:14
1 Okunma
“Bilinçsizce D vitamini kullanmayın”

İSTANBUL - Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı, “D vitamininin vücudumuzda aktif hale gelebilmesi için cildimizin güneş ışınlarıyla temas etmesi gerekiyor. Bir güneş ülkesi olmamıza rağmen Türkiye’de D vitamini eksikliği sık görülüyor. Yapılan bir araştırmada, özellikle İç Anadolu bölgemizde yoğun olmakla birlikte, toplam nüfusumuzun yaklaşık yüzde 70’inde D vitamini eksikliği olduğu tespit edildi” dedi.
 

“D VİTAMİNİ AÇIĞININ KAPATILABİLMESİ KISA SÜREDE MÜMKÜN DEĞİL”
 

D vitamininin temel kaynağının güneş ışınları ya da D vitamini açısından zengin besinler olduğunu söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı “Ancak D vitamini açığının kapatılabilmesi ne yazık ki kısa sürede mümkün değil. Eğer kişinin multipl myelom, sarkoidoz, hiperparatiroidizm gibi kalsiyum yüksekliğine yol açan bir hastalığı varsa, D vitamini eksikliğini tedavi ederken kandaki kalsiyum seviyesinin takip edilmesi gerekir” diye konuştu.

“GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ İÇİN D VİTAMİNİ ŞART”

D vitamininin bağışıklık sisteminde önemli bir role sahip olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı, “D vitamini ihtiyacının yüzde 90'ı güneş ışınları vasıtasıyla deri tarafından karşılanır. Güneş ışınlarının dışında ayran, kefir, peynir, yoğurt, tereyağı, ton balığı, somon, uskumru, balık yağı, karaciğer, yumurta sarısı, tatlı patates, mantar en önemli D vitamini kaynaklarındandır. D vitamini bağışıklık sistemini güçlü tutarak, hastalığa neden olan virüs ve bakterilerle savaşır. Grip, tüberküloz gibi bulaşıcı hastalık riskini azaltmaya yardımcıdır” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
D Vitamini EksikliğiKemik Yapısında BozulmaKemik ErimesiKas Güçsüzlüğüİç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Turşu kurun, soğan sarımsak yiyin!
Turşu kurun, soğan sarımsak yiyin!
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan, aşılama stratejisini anlattı
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan, aşılama stratejisini anlattı
Bilinçsizce kullanılan vitamin hapları, hastalıklara davetiye çıkarıyor
Bilinçsizce kullanılan vitamin hapları, hastalıklara davetiye çıkarıyor
Gaz şikayetiyle gittiği hastanede karnından 9 kilo tümör çıkarıldı
Gaz şikayetiyle gittiği hastanede karnından 9 kilo tümör çıkarıldı
Koronavirüsle gelen hareketsiz yaşam kireçlenme nedeni
Koronavirüsle gelen hareketsiz yaşam kireçlenme nedeni
İnsanlık tarihi, gen aşıları devrine 'resmen' girdi
İnsanlık tarihi, gen aşıları devrine 'resmen' girdi
Covid19 ve D vitamini 
Covid19 ve D vitamini 
Koçluk nedir ? Ne değildir ?
Koçluk nedir ? Ne değildir ?
Bakan Koca, 4 aşamalı 'aşı' planını açıkladı
Bakan Koca, 4 aşamalı 'aşı' planını açıkladı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma