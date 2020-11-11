Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1255
ALTIN
488.056
DOLAR
8.0732
STERLİN
10.7621
EURO
9.5206
Bryant Dunston'ın ismi ölümsüzleştirildi
Bryant Dunston'ın ismi ölümsüzleştirildi
Emre Sakçı'dan anlamlı mesaj
Emre Sakçı'dan anlamlı mesaj
Bilinçsiz kullanılan 'aspirin' ölüme bile neden olabilir
Bilinçsiz kullanılan 'aspirin' ölüme bile...
“Çocuğunuz yemek yemiyorsa nedeni ‘pamukçuk’ olabilir”
“Çocuğunuz yemek yemiyorsa nedeni ‘pamukçuk’...
Bursaspor maçlara hızlı başladı, sonunu getiremedi
Bursaspor maçlara hızlı başladı, sonunu...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bilinçsiz kullanılan 'aspirin' ölüme bile neden olabilir

Amerikalı bilim insanları tarafından yayınlanan yeni bir çalışma, kan sulandırıcı etkisi bulunan Aspirin'in hastanede yatan koronavirüs hastalarının ölüm riskini yaklaşık yüzde 50 azalttığını gösterdi. Aspirin’in bilinçsiz kullanılmasının tehlikeli olduğuna dikkat çeken Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Yalçın, “Aspirin, hastanede yatan koronavirüs hastalarında ölümü azaltıyor. Doktor kontrolü olmaksızın kullanılan bu ilaç, özellikle yaşlı hastalarda kanamalara neden olup onları ölüme kadar götürebilir” dedi.

11 Kasım 2020 Çarşamba 11:23
4 Okunma
Bilinçsiz kullanılan 'aspirin' ölüme bile neden olabilir

İSTANBUL - Maryland Tıp Fakültesi'ndeki ABD'li bilim insanları Aspirin kullanan koronavirüs hastalarının ölüm riskinin, almayanlara göre yüzde 50 daha az olduğunu ortaya koymuştu. Vatandaş da Aspirin kullanımına yöneldi. Bulgaristan'da koronavirüs vakalarının son günlerde artış göstermesiyle birlikte Edirne'ye gelen Bulgarlar, eczanelere akın edip aspirin almaya başladı. Doktor kontrolü dışında kullanılan Aspirin’in tehlikeli sonuçlara yol açabileceğini belirten Medicana Çamlıca Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Yalçın, önemli uyarılarda bulundu.

“STABİL GİDEN DURUMU BOZARAK KALP KRİZLERİNE YOL AÇABİLİYOR”

Gribal enfeksiyonların kış aylarında artış gösterdiğine dikkat çeken Doç. Dr. Murat Yalçın, “Grip ve benzeri enfeksiyonlar kronik kalp hastalığı olan kişilerde bir risk oluşturuyor. Bu hastalıklar sıvı kayıpları ve kalp damarlarındaki darlığı etkileyerek kalp krizlerini tetikliyor. Zaten kişi kronik kalp hastasıysa ve enfeksiyonu varsa mutlaka bir kardiyoloji uzmanıyla görüşmesi gerekiyor. Kendi kendinize alacağınız ilaçlar da bazen kalp krizine neden olabilir. İlaçların içerisindeki etken maddeleri, özellikle soğuk algınlığı ilaçları hem tansiyonun yükselmesine hem kalp hızının artmasına neden oluyor. Bu da kronik kalp hastalığı olan kişilerde stabil giden durumu bozarak kalp krizlerine yol açabiliyor” uyarısında bulundu.

"KANAMALARA NEDEN OLUP İSTENMEYEN SONUÇLAR DOĞURABİLİR"

Aspirin’in kalp hastalarında çok yaygın kullanılan kan sulandırıcı bir ilaç olduğunu ifade eden Doç. Dr. Yalçın, “İlacın bu kadar yaygın kullanılabiliyor olması önemsiz bir ilaç olduğu anlamına gelmiyor. O yüzden çok dikkat edilmesi gereken bir konu. Etkili bir ilaçtır ve kan sulandırıcı etki oluşturmaktadır. Aspirin’in koronavirüsten ölümü azalttığına dair yeni fikirler ortaya atıldı. Burada dikkat edilmesi gereken konu Aspirin hastanede yatan koronavirüs hastalarında yani sınırlı sayıda bazı hasta grubunda ölümü azaltıyor. Yani kişi doktor kontrolü olmaksızın Aspirin kullanırsa özellikle yaşlı hastalarda kanamalara neden olup istenmeyen sonuçlar doğuracaktır. Ölüme kadar götürebilir. Kalp damarındaki stabil bir plağın yanlış bir ilaç kullanımına bağlı olarak yırtılması sonucu kişinin ölümüne neden olabilecek olaylar gelişebilir” diye konuştu.

"VİTAMİN KULLANIRKEN BİLE DİKKATLİ OLUN"

Koronavirüs salgınından korunmak adına alınacak vitamin takviyeleri konusunda da uyaran Doç. Dr. Yalçın, “Kişilerin genellikle destek maksatlı idame dozlardaki vitamini alırken de dikkat etmesi gerekiyor. Koronavirüs tedavisinde yüksek dozlarda C ve D vitamini kullanıyoruz. Normalde bu kadar yüksek dozlarda kullanmıyoruz. Korunmak maksatlı yüksek dozlarda vitaminler alınması her ilaçta olduğu gibi zararlı olabilir. Vitamin kullanırken de doktor kontrolüyle kullanılması gerekiyor. Ayrıca bizler önlemlerimizi alarak kalp kontrollerimizi aksatmadan yaptırmalıyız. Kalp hastalıkları salgının bitmesini beklemez. Kişinin mutlaka kalp kontrollerini yaptırması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AspirinBilinçsiz Kullanımölüm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maskeyi doğru kullanmazsak bulaş kaynağı olabilir
Maskeyi doğru kullanmazsak bulaş kaynağı olabilir
“Çocuğunuz yemek yemiyorsa nedeni ‘pamukçuk’ olabilir”
“Çocuğunuz yemek yemiyorsa nedeni ‘pamukçuk’ olabilir”
Op. Dr. Cevdet Murat Akagün Minimal İnzavis Yöntemini Anlattı
Op. Dr. Cevdet Murat Akagün Minimal İnzavis Yöntemini Anlattı
Op. Dr. Yunus Doğan Meme Büyütme Operasyonuna Dair Konuştu
Op. Dr. Yunus Doğan Meme Büyütme Operasyonuna Dair Konuştu
“Aralıklı beslenmede açlık süresi kademeli artırılmalı”
“Aralıklı beslenmede açlık süresi kademeli artırılmalı”
Bakan Koca, koronavirüste son durumu paylaştı
Bakan Koca, koronavirüste son durumu paylaştı
“Kan sulandıran bu bitkileri dikkatli tüketin”
“Kan sulandıran bu bitkileri dikkatli tüketin”
Covıd-19 tanı kitlerinde yeni dönem
Covıd-19 tanı kitlerinde yeni dönem
Koronavirüs sürecinde şok diyetlerden uzak durun
Koronavirüs sürecinde şok diyetlerden uzak durun

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma