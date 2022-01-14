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Bilim Kurulu üyesi Turan: 'Omicron'a karşı aşı oluşturulması konuşuluyor

14 Ocak 2022 Cuma 13:23
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Bilim Kurulu üyesi Turan: 'Omicron'a karşı aşı oluşturulması konuşuluyor

ANKARA - Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Sema Turan, "'Omicron’a karşı aşı oluşturulması fikri dünyada da konuşuluyor. Bunun için de Biontech ve Moderna'nın girişimleri var. Bunun için uğraşıyorlar. Herkes yeni varyanta uygun bir aşı üretme uğraşı içerisinde. Bu normal; çünkü grip salgınlarında da bu aynıydı. Her sene yeni bir aşı ile aşılanırdık, gribe karşı. Covid-19’da da durum böyle" dedi. 

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Turan, 'Omicron' varyantı ve aşılama durumu ile ilgili değerlendirmede bulundu. Prof. Dr. Turan, normal yaşanan mevsimsel gripte de yıllık aşılamanın önerildiğini, insanların Covid-19 salgını olmadan önce de yıllık grip aşısı olduğunu belirtti. Grip virüsünün her sene varyanta uğrayıp tekrarlandığını belirten Turan, "Bundaki durum işte aynı koronavirüs salgınındakine benziyor. Bu salgında da virüs bir yıllık sürecini aynı şekilde idame ettirmiyor ne yazık ki. O yüzden sık aralıklarla aşılanma öneriliyor ki kişiler ağır hasta olmasın, diye. Aşılama süreci de varyantlara göre değişiyor. 'Omicron'a karşı aşı oluşturulması fikri dünyada da konuşuluyor. Bunun için de Biontech ve Moderna'nın girişimleri var. Bunun için uğraşıyorlar. Herkes yeni varyanta uygun bir aşı üretme uğraşı içerisinde. Bu normal; çünkü grip salgınlarında da bu aynıydı. Her sene yeni bir aşı ile aşılanırdık gribe karşı. Covid-19'da da durum böyle" dedi.

'HEPİMİZİN BEKLENTİSİ BU YÖNDE'

Prof. Dr. Turan, 'Omicron'un koronavirüs salgınındaki son varyant olduğuna dair yapılan yorumlara ilişkin ise "Hepimizin beklentisi bu şekilde. Tüm dünyanın beklentisi bu. Ülkelerin tümü bunu umut ediyor. 'Omicron'un daha az etkili hastalık oluşturması ile ilgili ben yine bunda aşılamanın etkisinin olduğunu düşünüyorum fakat 'Omicron'un uğradığı varyant nedeniyle oldukça hızlı bulaştığını görüyoruz; ama akciğerdeki replikasyonu düşük. O yüzden akciğeri enfekte etme ihtimali daha düşük, diğer varyantlara göre. Tüm bunlar 'Omicron acaba son varyant mı?' şeklindeki sorularımıza karşılık veriyor. O yüzden diyoruz ki hepimizin beklentisi bu yönde" diye konuştu.

'AŞISIZ GRUPLAR HASTALIĞI KÖTÜ GEÇİRİYOR'

Prof. Dr. Turan, kış döneminde olunduğunu ve birçok kişinin grip geçirdiğini de belirterek, "O yüzden aşılama hızı bunlardan etkilenmiştir diye düşünüyorum. Yoksa insanların aşıya karşı duyarlılıkları bence gayet iyi. Aşıları açtığımız anda vatandaşlarımız aşı başvurusu yapıyor ve aşılarını olmak istiyor. Çünkü çok net gördüğümüz bir nokta var ki aşısız gruplar, hangi varyant olursa olsun hastalığı kötü geçiriyorlar. Sars-Cov-2'nin doğası gereği hakikaten aşısız bireylerde hastalık çok ciddi seyrediyor. Akciğer tutulumu yaratıyor. Hatta hasta hayatını bile kaybedebiliyor. O nedenle aşı duyarlılığı bence halkımız arasında da oluştu. İnsanlar net bir şekilde bunu gördüler. O yüzden de aşılarını oluyorlar ancak şu dönemde mevsimsel gribin de ortada çok olması nedeniyle aşılama biraz yavaşlamış olabilir. Çünkü hastayken ‘aşı olun’ demediğimiz için hastalık semptomları varsa 2-3 hafta beklemeyi öneriyoruz ki o hastalık tablosu ortadan kalksın" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim KuruluSema Turan
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