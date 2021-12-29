Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,895.03
ALTIN
725.70
DOLAR
12.68
STERLİN
17.07
EURO
14.35
TİKA Uzman Yardımcısı alacak
TİKA Uzman Yardımcısı alacak
Üsküdar Belediyesi 100 araçlık otoparkı kiraya verecek
Üsküdar Belediyesi 100 araçlık...
Harran Üniversitesi Araştırma Görevlisi istihdam edecek
Harran Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Hakkari Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
Hakkari Üniversitesi öğretim üyesi...
Op. Dr. Engin Çiftçi Avrasya Hastanesi’nde Hizmete Başladı
Op. Dr. Engin Çiftçi Avrasya...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bilim Kurulu Üyesi Turan: 2 aydır yoğun bakım ihtiyacında artış yok

29 Aralık 2021 Çarşamba 15:19
10 Okunma
Bilim Kurulu Üyesi Turan: 2 aydır yoğun bakım ihtiyacında artış yok

ANKARA - Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, Covid-19'da vaka sayılarının artmasına karşı ek tedbir alınıp alınmayacağına ilişkin, "Sağlık sistemimizin vaka artışları karşısındaki durumu çok önemli. Son 2 aydır hastane ve yoğun bakım ihtiyacı konusunda artış söz konusu değil" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, DHA'ya yaptığı açıklamada, 32 bini geçen günlük vaka sayılarındaki artışı değerlendirdi. Prof. Dr. Turan, "Son dönemlerde özellikle 'Omicron' varyantının dünyada yayılması, bulaştırıcılığı yüksek bir varyant olması sebebiyle vaka sayıları bir miktar artıyor dünyaya paralel olarak. Ülkemizde bireysel önlemler konusundaki yetersiz tutum nedeniyle de vaka sayıları artıyor" diye konuştu. 

Prof. Dr. Turan, vaka artışlarına karşı ek tedbir alınıp alınmayacağına ilişkin, "Bunlar her zaman konuştuğumuz konular; ama özellikle bizim sağlık sistemimizin bu vaka artışları karşısındaki durumu çok önemli. Neden bunu söylüyorum? Çünkü hastaların, vatandaşların yoğun bakıma ihtiyacı artıyor mu artmıyor mu; bu çok önemli. Son 2 aydır aslında bizim gözlemimiz hastane ve yoğun bakım ihtiyacı konusunda bir artış söz konusu değil. O yüzden de açıkça söylemek gerekirse önlemleri alırken bu kısmı da dikkate alıyoruz'' dedi. 

'YILBAŞINDAKİ DURUM DEĞERLENDİRİLECEK'

Prof. Dr. Sema Turan, ayrıca bugün yapılacak Bilim Kurulu toplantısında yılbaşındaki durumun ve 'Omicron' varyantının ülke genelinde geldiği son noktanın değerlendirileceğini söyledi. 

DHA

Son Güncelleme: 29.12.2021 15:32
Anahtar Kelimeler:
Bilim Kurulu Üyesi TuranYoğun Bakım Ihtiyacı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Her 2 korona hastasından 1'inde gastrointestinal sistem belirtisi kalıyor'
'Her 2 korona hastasından 1'inde gastrointestinal sistem belirtisi kalıyor'
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı uzatıldı
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı uzatıldı
Omicron’a karşı aşı etkinliği, 3. dozdan 10 hafta sonra düşüyor
Omicron’a karşı aşı etkinliği, 3. dozdan 10 hafta sonra düşüyor
Op. Dr. Engin Çiftçi Avrasya Hastanesi’nde Hizmete Başladı
Op. Dr. Engin Çiftçi Avrasya Hastanesi’nde Hizmete Başladı
'Evlilik öncesi SMA testiyle aileler artık ızdırap çekmeyecek'
'Evlilik öncesi SMA testiyle aileler artık ızdırap çekmeyecek'
'Covid-19'u ağır geçirenlerin farklı organ ve sistemlerinde sorun çıkabiliyor'
'Covid-19'u ağır geçirenlerin farklı organ ve sistemlerinde sorun çıkabiliyor'
Aşırı bitki çayı tüketimi böbreklerde tahrişe neden olabilir
Aşırı bitki çayı tüketimi böbreklerde tahrişe neden olabilir
Azerbaycanlı Uzman Trikolog Aytekin Guliyeva Türkiye'ye Geliyor! 
Azerbaycanlı Uzman Trikolog Aytekin Guliyeva Türkiye'ye Geliyor! 
KISA BOY TARİH OLUYOR! 
KISA BOY TARİH OLUYOR! 

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma