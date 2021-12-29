Bilim Kurulu Üyesi Turan: 2 aydır yoğun bakım ihtiyacında artış yok

ANKARA - Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, Covid-19'da vaka sayılarının artmasına karşı ek tedbir alınıp alınmayacağına ilişkin, "Sağlık sistemimizin vaka artışları karşısındaki durumu çok önemli. Son 2 aydır hastane ve yoğun bakım ihtiyacı konusunda artış söz konusu değil" dedi.



Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, DHA'ya yaptığı açıklamada, 32 bini geçen günlük vaka sayılarındaki artışı değerlendirdi. Prof. Dr. Turan, "Son dönemlerde özellikle 'Omicron' varyantının dünyada yayılması, bulaştırıcılığı yüksek bir varyant olması sebebiyle vaka sayıları bir miktar artıyor dünyaya paralel olarak. Ülkemizde bireysel önlemler konusundaki yetersiz tutum nedeniyle de vaka sayıları artıyor" diye konuştu.



Prof. Dr. Turan, vaka artışlarına karşı ek tedbir alınıp alınmayacağına ilişkin, "Bunlar her zaman konuştuğumuz konular; ama özellikle bizim sağlık sistemimizin bu vaka artışları karşısındaki durumu çok önemli. Neden bunu söylüyorum? Çünkü hastaların, vatandaşların yoğun bakıma ihtiyacı artıyor mu artmıyor mu; bu çok önemli. Son 2 aydır aslında bizim gözlemimiz hastane ve yoğun bakım ihtiyacı konusunda bir artış söz konusu değil. O yüzden de açıkça söylemek gerekirse önlemleri alırken bu kısmı da dikkate alıyoruz'' dedi.



'YILBAŞINDAKİ DURUM DEĞERLENDİRİLECEK'



Prof. Dr. Sema Turan, ayrıca bugün yapılacak Bilim Kurulu toplantısında yılbaşındaki durumun ve 'Omicron' varyantının ülke genelinde geldiği son noktanın değerlendirileceğini söyledi.