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Bilim Kurulu Üyesi Tezer: 08.00'den 00.00'e kadar aşılama yapılacak

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, Covid-19 aşısını, birkaç gün içinde tüm sağlık çalışanlarına uygulamayı hedeflediklerini belirterek, "Bunun için sabah 08.00'den gece 24.00'e kadar çalışma yapılacak. Aşılama hafta sonları da devam edecek, en kısa zamanda bitirilecek" dedi.

14 Ocak 2021 Perşembe 13:16
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Bilim Kurulu Üyesi Tezer: 08.00'den 00.00'e kadar aşılama yapılacak

ANKARA - Ankara'da dün akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte Covid-19 aşısı olanlar arasında bulunan Bilim Kurulu üyelerinden Prof. Dr. Hasan Tezer, DHA'ya konuştu. Prof. Dr. Tezer, aşı sırasında heyecanlandıklarını belirterek, "Heyecanlandık; ama sevinçliydik aynı zamanda. Çünkü aşılar, ülkemizde aylardır konuştuğumuz bir konuydu. 'Aşılar ne zaman gelecek, ne zaman yapılacak?' diye merak ettiğimiz bir konuydu. Ve o şansı yakalamış olduk. En azından insanlarımız da Sağlık Bakanımızın aşılandığını gördü, bizlerin, bilim kurulunda yer alan hocalarımızın aşılanmış olduğunu gördü. Çünkü aylardır hastanelerde ön saflarda çalışıyoruz. Yoğun bakımlarda, servislerde, poliklinikler de sürekli Covid-19 hastaları ile temas halindeyiz. Ve sürekli kendimizi korumaya çalışıyoruz. Bu bağlamda da aşılar dünyada yapılıyordu zaten, ülkemizde de yapılmaya başlandı. Umarım hayırlı olur. Umarım ülkemizde sağlıklı günlerdeki yapılmış aşıların ilk ara verileri gibi bunun da etkinliği, koruyuculuğu, bağışık yanıtı yüksek olur ve bizleri hastalıktan korur" dedi.

'AMAÇ, AŞILAMAYI BİR KAÇ GÜNDE BİTİRMEK'

Prof. Dr. Tezer, aşı çalışmalarıyla ilgili her hastanede, kapasitesine göre oda ayarlandığını ifade ederek, "Amaç, birkaç gün içerisinde Türkiye'deki bütün sağlık çalışanlarının aşılanmasını bitirmek. Bütün gaye bu. Bunun için sabah 08.00'den gece 00.00'a kadar çalışma yapılacak. Hafta sonları da sağlık çalışanları için aşılama hizmeti devam edecek ve en kısa zamanda bitirilecek. Daha önceden de konuşulduğu gibi bugün aşılanan kişinin 28'nci gün tekrar aşılanması sağlanacak. İlk aşıyı yaptırdıkları aynı hastanede olacaklar" diye konuştu.

'DOLAŞIMIN DURMASI İÇİN AŞILAMA BAŞARILI ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMELİ'

Aşı ile dünyada birçok hastalığın yeryüzünden kaldırıldığını hatırlatan Prof. Dr. Tezer, "Tabii ki bu hastalıkla ilgili temennimiz de bu. Ama maalesef halen dünyada vakalar, ölümler olmaya devam ediyor ve maalesef sirkülasyonunu sürdürüyor. Sürdürdüğü sürece de bu bir RNA virüsü olduğu için her sirkülasyonunda 14 günde bir mutasyon gerçekleşecek ve yeni bir virüs ortaya çıkacaktır. Bunun gerçeklememesi için dolaşımının durması gerekiyor. Dolaşımının durabilmesi için insanların bağışık haline gelmesi gerekiyor. Çünkü virüs artık dolaşamasın, dolaşımını bitirsin. Bunun için de toplumumuzun yüzde 70-80'inin bağışık hale gelmesi gerekiyor. Geriye kalan yüzde 20-30'da virüs dolaşmadığı için kurtulmuş olur. Bunların da gerçekleşmesi için aşılanmanın başarılı bir şekilde yürütülmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

DHA

Son Güncelleme: 14.01.2021 13:42
Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan TezerCovid19 Aşısı
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