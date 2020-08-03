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Bilim Kurulu üyesi Özlü'den tatilden dönenlere uyarı: 14 gün dikkatli olmalılar
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Bilim Kurulu üyesi Özlü'den tatilden dönenlere uyarı: 14 gün dikkatli olmalılar

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Bayram tatili dönüşü yurttaşlarımız 14 gün süreyle dikkatli olmalılar; kendilerini ve yakınlarını izlemeliler. Kendilerine ve yakınlarına virüs bulaşmış olabilir. Eğer koku ve tat alma duyusunda kayıp, boğaz ve baş ağrısı, ateş, öksürük, kas ve vücut ağrıları, bulantı, ishal, halsizlik, nefes darlığı gibi şikayetleri ortaya çıkarsa gecikmeden sağlık kuruluşuna başvursunlar" dedi.

03 Ağustos 2020 Pazartesi 16:00
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Bilim Kurulu üyesi Özlü'den tatilden dönenlere uyarı: 14 gün dikkatli olmalılar

ANKARA, (DHA)

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Kurban Bayramı'nda tatile gidenlere uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Özlü, bayram tatili dönüşü vatandaşlardan 14 gün süreyle dikkatli olmalarını, kendilerini ve yakınlarını izlemelerini istedi. Özlü, "Bu süreçte çok sayıda kişiyle temas ettiler. Kendilerine ve yakınlarına virüs bulaşmış olabilir. Eğer koku ve tat alma duyusunda kayıp, boğaz ve baş ağrısı, ateş, öksürük, kas ve vücut ağrıları, bulantı, ishal, halsizlik, nefes darlığı gibi şikayetleri (semptom) ortaya çıkarsa gecikmeden bir sağlık kuruluşuna başvursunlar" dedi.

'VİRÜSÜ KAPMIŞ VE BAŞKALARINA BULAŞTIRIYOR OLABİLİRSİNİZ'

Erken teşhisin, hem virüs bulaşanların iyileşmesi hem de filyasyon çalışmalarının yapılıp, topluma bulaşın önlenmesi açısından çok önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Özlü, şunları kaydetti:

"Herhangi bir semptomun ortaya çıkmaması, bulaşmanın olmadığı anlamına gelmeyebilir. Siz hasta olmadan da virüsü kapmış ve başkalarına bulaştırıyor olabilirsiniz. Sizden virüsü kapabilecek olan yakın çevrenizdeki dostlarınız, yakınlarınız hastalanabilir, ölebilir. Sevdiklerinize zarar vermemek ve üzülmemek için lütfen hane halkınız dışındakilerle her koşulda 1,5 metre mesafeyi koruyun ve mutlaka usulüne uygun şekilde maske kullanın. Bayram tatiliniz kötü sonla bitmesin." 


DHA

Anahtar Kelimeler:
özlüBilim Kuruluönce Vatan14 GünUyarı
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