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Bilim Kurulu Üyesi Gündüz: Okullarda düzensiz kalabalıkların oluşması engellenmeli

09 Ekim 2020 Cuma 10:36
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Bilim Kurulu Üyesi Gündüz: Okullarda düzensiz kalabalıkların oluşması engellenmeli

ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, pandemi döneminde okulların açılmasıyla birlikte en önemli noktanın düzensiz kalabalıkların engellenmesi olduğunu bildirdi. Prof. Dr. Gündüz, "Okul çıkış saatlerinde tek kapıdan bütün öğrencilerin aynı anda çıkması düzensiz kalabalıklara yol açmak, mesafe kuralını ihlal etmek anlamına gelebilir. Okulların birden fazla kapıları varsa öğrencileri farklı kapılara yönlendirebilirler ya da bir sıralamayla okul çıkışları üçer dakika beşer dakika aralıklarla yapılabilir" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, pandemi döneminde yüz yüze eğitime aşamalı geçiş kapsamında ilkokul 1'inci sınıf öğrencilerinin yanı sıra, ilkokul 2, 3, 4'üncü sınıflar, ortaokul 8'in sınıf ve lise 12'nci sınıfların da 12 Ekim Pazartesi günü okullarda yüz yüze eğitime başlayacağını açıkladı. Bu açıklama doğrultusunda alınması gereken tedbirler ile ilgili bilgi veren Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, okullar açılmadan önce ailelerin çocuklarıyla, tedirgin etmeden virüs hakkında gereken tedbirlerle ilgili konuşmaları gerektiğini söyledi.

'TEK KAPIDAN ÇIKIŞ, MESAFE KURALINI İHLAL EDER'

Okullarda en çok dikkat edilmesi gereken tedbirin düzensiz kalabalıkların oluşmasını engellemek olduğunu kaydeden Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, şöyle konuştu:

"Mesela okul çıkış saatlerinde tek kapıdan bütün öğrencilerin aynı anda çıkması düzensiz kalabalıklara yol açmak, mesafe kuralını ihlal etmek anlamına gelebilir. Okulların birden fazla kapıları varsa öğrencileri farklı kapılara yönlendirebilirler ya da bir sıralamayla okul çıkışları üçer-beşer dakika aralıklarla yapılabilir. Bunun gibi her okul kendi özelliğine göre birtakım önlemler alarak bu kalabalık saatlerde düzensiz kalabalıkların ortadan kalkmasını sağlayarak mesafe kuralını uygulamış olurlar. Maske kalabalık ortamlarda mutlaka takılması gereken bir şey ancak bunun gün boyunca, saatler boyunca, ders sırasında uzun süre takılması zor olabilir. Sınıf düzeninin son derece kurullara uygun bir şekilde yapılması, aralıkların, öğrenci sayılarının kalabalıkları önleyecek şekilde düzenlenmesi, belki ders sayılarının azaltılması, okulda geçirilen sürenin azaltılması gibi birtakım tedbirlerle bunların üstesinden gelinebilir. Dolayısıyla okullarda maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyularak bu hastalığın yayılmasına engel olabileceğiz."

'TEDBİRLER OYUNLAŞTIRILARAK ANLATILABİLİR'

Oyun çağında olan ilkokul 1'inci sınıf öğrencilerinin tedbirlere uyumunun sağlanması için de önerilerde bulunan Prof. Dr. Gündüz, "Ailelerden, öğretmen ve okul idarecilerine kadar her bileşene sorumluluklar düşüyor. Onlar görevini tam yaparsa çocuklarımız daha sağlıklı daha güvenli bir şekilde okullarına gidebilirler. Özellikle birinci sınıf öğrencileri için ailelerinden sonra öğretmenleri tarafından derslerde, onları tedirgin etmeden, korkutmadan virüsten korunma yollarının oyunlaştırılarak anlatılmasıyla bu hastalığın bilincine varmaları sağlanabilir. Önlemleri daha sempatik bir şekilde biraz daha oyunlaştırarak anlatmak korunma önlemlerini öğrenmeleri açasından faydalı olabilir" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çukurova ÜniversitesiProf. Dr. Hasan Murat GündüzOkulEğitimöğrenci
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