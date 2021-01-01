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Bilim Kurulu Üyesi Gündüz: Karantinadaki hasta, çocuğu ile aynı evde kalabilir

BİLİM Kurulu Üyesi Prof.Dr. Hasan Murat Gündüz, evinde tedavi gören ya da karantina sürecini geçiren koronavirüs hastalarının, önlem aldığı sürece çocukları ile aynı evde yaşayabileceğini belirterek, "Çocuklarda da bu hastalığın olması ve taşınması mümkün. Büyükanne, büyükbabalar bu konuda biraz daha riskli olduğu için bana göre onlara gönderilmemeli, aynı evde karantinada kalmaları daha doğru bir yaklaşımdır" dedi.

01 Ocak 2021 Cuma 10:02
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Bilim Kurulu Üyesi Gündüz: Karantinadaki hasta, çocuğu ile aynı evde kalabilir

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Bilim Kurulu Üyesi Hasan Murat Gündüz, koronavirüsü hafif geçiren bu nedenle tedavileri evlerinde yapılan anne-babaların çocuklarına hastalık bulaştırma korkusu yaşadığına dikkat çekti. Çocukların taşıyıcı olabileceğini hatırlatan Prof. Dr. Gündüz, karantinada bulunan hastanın önlem aldığı sürece çocuğu ile aynı evi paylaşabileceğini belirterek, "Çünkü küçük çocuklarda da bu hastalığın olması ve taşınması mümkün. Büyükanne, büyükbabalar bu konuda biraz daha riskli olduğu için bana göre onlara gönderilmemeli, aynı evde karantinada kalmaları daha doğru bir yaklaşımdır" diye konuştu. 

HAVA SOĞUK OLSA DAHİ ODAYI HAVALANDIRIN

Evde koronavirüs hastası bulunan diğer bireyler için de uyarılarda bulunan Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, şöyle konuştu:

"Bunun için tam bir izolasyon gerekiyor. Hastanın ayrı bir odada kalması önemli. Evin diğer alanlarına geçmesi gerektiğinde maske takıp, mümkün olduğu kadar elinin dezenfeksiyonunu sağlaması önemli. Havlu, yastık gibi ortak eşyaların da ayrılması gerekir. Hastanın odası bu kış günlerinde soğuk olsa bile zaman zaman havalandırılması sağlanmalıdır. Bunlara dikkat edildikten sonra tedirgin olmaya gerek yok." 

SALGIN SONRASI HANGİ VAKALARDA ARTIŞ BEKLENİYOR

Salgın sonrası artışı beklenen hastalıklarla ilgili de değerlendirmede bulunan Gündüz, "Akciğer iltihabı geçiren hasta gruplarında, akciğerde hasar olabilir. Birtakım solunum sıkıntıları olabilir. O nedenle göğüs hastalıkları ile ilgili belki takip gerektirecek bir süreç yaşanabilir. Koronavirüsün bu anlamda bir sonucu olabilir. İnsanların psikolojileri de etkilendi. Erişkinler, çocuklar pandemi korkusu, kaygısıyla yaşıyor. Dolayısıyla psikolojik anlamda destek gerektiren süreçler de yaşayabiliriz. Sonuçta bu gerçekten toplumun uğradığı psikolojik bir travma" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ilim KuruluProf.Dr. Hasan Murat GündüzKoronavirüsPandemiCovid19Karantina
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