BİLEKTEN ANJİYO NASIL YAPILIR

Zeytinburnu Avrasya Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hüseyin Uğur Yazıcı bilekten anjiyo ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi adım adım sizler için yanıtladı.

Bilekten Anjiyo Nedir?

El bileğindeki atar damara (radial arter) kateter yerleştirerek kalp anjiyosunun yapılması işlemidir. Kateter damara girdikten sonra kalbi besleyen damarlara kadar ilerletilir. Daha sonra kontrast madde verilerek kalp damarlarının görüntülenmesi sağlanır. Anjiyografi prosedürü 15 dakikanın altında tamamlanır. İşlem bittikten hemen sonra bilekteki kateter çıkartılıp burası bandajlanarak hasta evine gidebilir.

Bilekten Anjiyo Ağrılı Bir İşlem Midir?

Cilt lokal anestezi ile uyuşturulduğundan işlem tamamen ağrısızdır. Kullanılan malzemeler kasık anjiyosuna göre daha ince ve esnek olduğundan işlem konforu daha yüksektir. Hastane fobisi ve panik atak gibi kaygı düzeyi yüksek hastalarda işlemden önce sakinleştirici bir ilaç (sedatif) verilerek hastanın rahatlaması sağlanır.

Bilekten Anjiyonun Avantajları Nelerdir?

Anjiyo işleminden hemen sonra hastanın hastaneden ayrılabilmesi ve yatakta yatmak zorunda kalmaması bilekten anjiyonun en büyük avantajlarıdır. Kilolu hastalarda kasık bölgesinden anjiyo yapıldığında hematom olarak adlandırılan kanama problemi sıktır. Bu hastalarda bu olasılığı sıfıra indirmek için anjiyo işlemi bilekten yapılmalıdır. Hem hasta konforu hem de işlem güvenliğinin daha iyi olması bilekten anjiyoyu daha avantajlı kılmaktadır.

Bilekten Anjiyo Hangi Hastalar İçin Uygundur?

Anjiyografi yapılması gereken tüm hastalar için bilekten anjiyo uygundur. Kalp damar darlıklarının tespiti ve bu darlıkların stent ile açılması bilekten anjiyo ile kolaylıkla yapılabilir. Özellikle stentleme gerektiğinde bilekten anjiyo hastaya büyük bir konfor sunmaktadır. Çünkü stentleme işlemi sonrası hastanın bir süre (ortalama bir gün) hastanede kalması gerekir. Bu dönemde hastanın yatağa bağımlı kalmaması ve temel ihtiyaçlarını yardım almaksızın yerine getirebilmesi mümkün olmaktadır.

Hangi Durumlarda Stentleme İşlemi Gerekir?

Kalbi besleyen koroner damarlardaki darlıkları açmak için stentleme işlemi uygulanır. Stent damar içerisine yerleştirilen çelik alaşımdan yapılmış tüp şeklinde bir kafestir. Damar duvarına iyice yapışarak darlık olan bölgenin kalıcı olarak genişlemesini sağlar. Günümüzde koroner arter hastalığının tedavisinde en önemli tedavi yöntemidir. Önceki yıllarda by-pass ameliyatı ile tedavisi yapılabilen bu hastaların çok büyük kısmının tedavisi günümüzde stent ile yapılabilmektedir.

Bilekten Yapılan Anjiyo Sonrası Nelere Dikkat Edilmelidir ?

Anjiyo sonrası bilek bölgesine konulmuş olan bandaj ertesi gün çıkartılabilir. Anjiyo işleminden hemen sonra hasta ayağa kalkabilir, banyo yapabilir ve anjiyo yapılan elini kullanarak yemek yeme gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabilir. Genel hijyen kurallarına dikkat etmesi yeterlidir. Anjiyo yapılan kolda ısı, renk değişimi ya da ağrı gibi bir değişiklik olursa işlemi yapan doktor ile iletişime geçilmelidir.

HABER: ELİF HAYVALI