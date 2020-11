Beslenme Uzmanı Diyetisyen Begüm Hatice Tuna Uyardı

HABER: MUSATFA YILDIZ

BURSA - Doruk Sağlık Grubu Yıldırım Hastanesi Beslenme ve Diyetetik uzmanı Diyetisyen Begüm Hatice Tuna, koronavirüse karşı bağışıklık sistemini kuvvetlendirecek beslenme hakkında ipuçları verirken, “Bu dönemde yüksek dozlarda ekstra vitamin mineral kullanmak yerine, bu ihtiyacın doğal gıdalardan karşılanması tercih edilmelidir” dedi.

Koronavirüse karşı mucize bir beslenme olmadığını ancak alınacak tedbirlerin başında bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinin geldiğini ifade eden Diyetisyen Tuna, seçilecek gıdaların protein, lif, vitamin, mineral ve antioksidanlar açısından zengin olması ile birlikte, dengeli beslenmenin büyük önem taşıdığını söyledi.

Beslenme ve Diyetetik uzmanı Diyetisyen Begüm Hatice Tuna, bu dönemde C veD vitamini, çinko içeren gıdalar ile probiyotikler ve bitki çaylarının tüketimi yanı sıra bol su içilmesi gerekliliğine dikkat çekti.

Doruk Sağlık Grubu Beslenme ve Diyetetik uzmanı Diyetisyen Begüm Hatice Tuna şu uyarılarda bulundu. C Vitamini. C vitamininin en çok kırmızıbiber, greyfurt, lahana, brokoli, karnabahar, Brüksel lahanası, çilek, maydanoz, turunçgiller, maydanoz, marul, kivide bulunmakla beraber dışarıdan besinler yoluyla alınır, vücutta üretilmez. Fazlası da vücutta depolanmaz bu nedenle düzenli olarak dışarıdan alınması gerekmektedir. Çok kolay kayba uğrayan bir vitamindir. Yani uzun süre depolama yapılması, uzun ve yanlış pişirme yöntemleri büyük C vitamini kayıplarına yol açmaktadır. Besinleri nasıl tükettiğinizin, aslında ne tükettiğinizden çok daha önemli olduğunu unutmayınız.

D Vitamini. Doğrudan güneş ışığından, süt ve süt ürünlerinden ve bazı balık çeşitlerinden (sardalye ve uskumru) alabileceğimiz ve yağda çözünen bir vitamindir. Yapılan çalışmalarda D vitamininin bağışıklığı iyileştirdiği gösterilmiştir. Yüksek kaliteli bir D vitamini takviyesi, bağışıklık sistemlerini güçlendirmek isteyenler için yararlı olabilir.

Çinko, Demir, Magnezyum, Selenyum

Çinko hindi eti, kuzu eti kabak çekirdeği, sarımsak, yer fıstığı, ıspanak, yumurta sarısı ve fasulyede bulunmakta. Çinko, vücudun üretemediği veya depolayamadığı bir elementtir. Çinko, vücut tarafından hücre üretiminde ve bağışıklık fonksiyonlarında kullanılır. Çinko, bağışıklık hücrelerini uyarır ve oksidatif stresi azaltır ve böylece bağışıklık sisteminizin güçlü kalmasına yardımcı olur. Ayrıca demir, magnezyum, selenyum gibi mineraller bağışıklık sistemimizde etkilidir ve ihmal edilmemelidir. Bu yüzden beslenmemizde tam tahıllı ekmekler, kurubaklagil yemekleri ve yağlı tohumlar (ceviz, fındık, yer fıstığı, kaju vb.) bulunmalı. Probiyotikler ve Bitki Çayları

Probiyotikler yoğurt, kefir, lahana turşusu gibi doğal olarak fermente edilmiş süt ve süt ürünlerinde veya diğer fermente yiyecek ve içeceklerde bulunur. Probiyotik bakterileri artık hepimiz sıkça duyuyoruz. Vücudumuzu zararlı bakterilere karşı koruyan, enfeksiyonların önlenmesine yardımcı olan bu dost bakteriler bağışıklığı da güçlendiriyor. Size uygun probiyotiği de günlük beslenme düzeninize eklemeniz bağırsak sağlığınızı arttıracaktır, bağışıklığınızı güçlendirecektir. Herhangi bir sağlık problemi olmayan kişilerin, bağışıklığını, yeşil çay, zencefil, bal, limon ve karabiberle hazırlanacak bitki çayı ile destekleyebiliriz. Siyah çayın doğada bozulmamış ve işlenmemiş hali yeşil çaydır. Bu nedenle yapısında çok fazla mineral bulunur. Çayınıza ekleyeceğiniz bal ile hem çayın lezzeti hem de antioksidan etkisi arttırılabilir. Zencefil de bal gibi iyi bir antioksidandır. Toz yerine tazesini kullanmak daha fazla yarar sağlayacaktır. Suyu Tüketimi İhmal Edilmemeli

Su içmek kan dolaşımını hızlandırır. Ayrıca vücudunuzdaki toksinleri atmak için ve enfeksiyonlara karşı savaşmak için bir numaralı faktördür. Günde en az 2-2,5 litre su içmek bağışıklığınızın güçlü kalmasında etkili olacaktır.