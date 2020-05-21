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Beni Farket !...

Çocuklarda Görme Problemi ve Disleksi Göz Vakfı Bayrampaşa Göz Hastanesi Sosyal Medyasında (instagram) canlı yayında anlatıldı.

21 Mayıs 2020 Perşembe 15:59
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Beni Farket !...

FUNDA AKOSMAN ERMAN

İSTANBUL 

Göz Vakfı eğitim sürecinin gelişimi olan sosyal etkinlik çalışmalarına, çocuk gelişim sürecinde  geliştirdiği projeler ile sektöre katkıda bulunmaya devam ediyor…

Sosyal farkındalık çalışmaları kapsamında, toplumsal olaylarda, yaşamda, sağlıkta, disleksiyi anlamak, anlatmak, çocuklarda görme problemi ve nedenlerini disleksi ile anlatmaya çalışmak için Göz Vakfı Bayrampaşa Göz Hastanesi, Posta köşe yazarı Şafak Coştu ve Op. Dr. Bülent Doğu moderatörlüğünde bir söyleşi gerçekleşti.

İnsana hizmet ile geliştirdiğimiz sosyal sorumluluk bilincini Beni Farket! sloganı ile Türkiye’de ilk görsel disleksi alfabesini bulan, farklı projeler geliştirip eğitsel çalışmalarda bulunan Posta köşe yazarı Şafak Coştu ile Disleksiyi anlamak ve anlatmayı amaçlayan projemizi gerçekleştiriyoruz. 

Proje kapsamında; Disleksinin belirtileri nelerdir? Türkiyede disleksi oranı nedir? Her okumayan çocuk  disleksi midir? Nasıl bir eğitim veriliyor? Dikkat eksikliği ve hiperaktivite ile birlikte mi görülüyor? Velilerin izlemesi gereken yöntemler nelerdir? Disleksi tanısı nerede konuyor? Çocuklarda göz muayenesi neden önemlidir? Ne zaman yapılmalıdır? Nelere dikkat edilmelidir? Çocuklarda hangi göz hastalıkları sık görülmektedir? Belirtileri neler olabilir? Soruların yanıt bulacağı etkinlik söyleşisi için Göz Vakfı sosyal medya (İnstagram) canlı yayınında buluştu.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Funda Akosman Ermanönce VatanGöz Vakfı Bayrampaşa Göz HastanesiÇocuklarda Görme Problemi Ve DisleksiInstagram
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