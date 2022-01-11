Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 8
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2,043.05
ALTIN
804.35
DOLAR
13.85
STERLİN
18.82
EURO
15.69
Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim...
Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Harran Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Harran Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi...
Beykoz Üniversitesi Akademik Personel alacak
Beykoz Üniversitesi Akademik Personel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

"Belirtiniz varsa Kovid-19’muşsunuz gibi davranın”

“Test sonucunuz negatif olsa bile belirtiniz varsa Kovid-19’muşsunuz gibi davranın”

11 Ocak 2022 Salı 13:57
19 Okunma
"Belirtiniz varsa Kovid-19’muşsunuz gibi davranın”

İSTANBUL - Kovid-19 PCR testlerinde yetersiz numune alımı nedeniyle gerçekte pozitif olmasına rağmen sonuçların negatif çıkabildiğini belirten Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Nafiz Koçak, “Eğer Kovid-19 belirtileriniz varsa test sonucunuz negatif çıksa bile hem kendiniz hem de toplum için Kovid-19 hastası gibi davranın. Birkaç gün insanlardan uzak durarak semptomlarınızı gözlemleyin hastalık belirtileriniz gerilemiyorsa tekrar hastaneye müracaat edin” uyarısında bulundu.


Yanlış negatif sonuçlarda artış varmış gibi yapılan değerlendirmelerin bir nedeni de son bir ayda influenza (grip) ve soğuk algınlığına (nezle) neden olan 200’den fazla mevsimsel virüslerin de aktif olması ve belirtilerin benzerliği nedeniyle Kovid-19 olarak düşünülen vakaların PCR sonuçlarının yanlış negatif değil, gerçek olarak negatif çıkmasıdır. Dünyada, Kovid-19 testleri; hızlı antijen ve PCR olmak üzere iki şekilde yapılmakta ve genellikle hızlı testler kullanılmaktadır. Türkiye’de ise dünyanın aksine PCR testleri ön planda kullanılmaktadır.

Hızlı antijen test sonuçlarının yanlış çıkma oranının PCR’a göre daha fazla olduğunu ifade eden İstanbul Çamlıca Medicana Hastanesi’nde Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı olan Doç. Dr. Nafiz Koçak, Batı ülkelerinde öncelikli olarak kullanılan hızlı antijen testlerinin pozitif prediktif değerinin (duyarlılıkları yaklaşık yüzde 40 ile yüzde 60 arasında) PCR’a göre düşük olması nedeniyle; sadece yanlış negatif sonuçlar için dikkatli olunması, Kovid-19 temaslısı olduktan sonra iki gün üst üste en az iki kez kendilerini test etmeleri ve test sonuçlarından bağımsız olarak potansiyel Kovid-19 semptomlarını takip etmeleri önerilinde bulundu.

“İKİ-ÜÇ GÜN SONRA TEKRAR UZMANA GİDİN”

Doç. Dr. Koçak, “Ayrıca, ön veriler hızlı testlerin Omikron varyantına daha az duyarlı olduğunu göstermektedir. Her iki test yönteminde de uygun olmayan şekilde ve yetersiz alınan numuneler nedeniyle gerçekte pozitif olsa da sonucun negatif çıkabilir” diye konuştu.

Vakaların artmasında testleri bu şekilde negatif sonuçlanan kişilerin rahat davranmalarının da etkili olduğuna değinen Doç. Dr. Koçak, “Test sonucunuz negatif; ama 38,30C’nin üzerinde ateş, boğaz ağrısı, şiddetli baş ağrısı, nefes darlığı gibi önemli Kovid-19 semptomlarınız varsa kendinizi pozitifmişsiniz gibi düşünün. Bir süre insanlardan uzak durun ve mutlaka iki-üç gün sonra tekrar ilgili uzmanlara muayene olun” açıklamasını yaptı.
 

“NUMUNELER USULUNE GÖRE ALINMIYORSA YANLIŞ SONUÇ MUHTEMELDİR”

Numune, eğer burun ya da genizden yetersiz şekilde alınırsa sonuç aslında pozitif olsa da negatif çıkabiliyor. Buna Omicron varyantını örnek veren Doç. Dr. Nafiz Koçak, ön çalışmalarda; Omicron'un ağızda ve boğazda, burunda olduğundan daha hızlı çoğalabileceği bilgisinin elde edildiğini belirtmiştir. Bu varyantın tükürükte burna göre 1-2 gün daha önce zirve yaptığı konusunda da veriler elde edildiğini söyleyen Doç. Dr. Koçak; FDA onaylı hızlı testlerin, boğaz veya ağızda değil, yalnızca burunda; PCR testlerinin ise her iki bölge için onaylı olduğunu belirtti.
 

“VARYANTLARIN YERLEŞTİĞİ BÖLGELER DİKKATE ALINMALI”

Omicron için hızlı testlerde ağız sürüntülerinin koronavirüsü yakalamada burun sürüntülerinden daha iyi olduğunu, Delta'da ise durumun tam tersi olduğunu belirtti. Kombine PCR testi için de sürüntülerin yetersiz alınması durumunda gerçekte pozitif olsa bile negatif çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade eden Doç. Dr. Koçak, “Bu yüzden numunelerin, varyantların çoğunlukla yerleştiği saptanan bölgelerden usulüne göre alınmalıdır ve onaylanmış test yöntemleri kullanılmalıdır” dedi.

TEST ZAMANLAMASI ÖNEMLİ

Ayrıca, Testin yapılma zamanının da önemli olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Koçak, Delta varyantında semptomların ortaya çıkması ortalama beş gün sürmesi nedeniyle gerçek pozitifliği yakalamak için Kovid-19'a maruz kaldıktan sonra beş ila yedi gün beklenilmesini önerirken Omicron varyantında semptomlar 48 ila 72 saat içinde ortaya çıktığından iki ila üç gün sonra test yapılması önerdi.

“SADECE TEST SONUCUNA BAĞIMLI KALMAYIN”

Sadece yapılan PCR test sonucuna bağlı kalmanın yanlış bir davranış olduğunu ifade eden Doç. Dr. Koçak, önemli olanın hastanın klinik semptomu, elde edilen muayene bulguları ve laboratuvara yansıyan test sonuçlarının olduğunu söyledi. PCR test sonucunun bunlarla değerlendirilmesi gerektiğine değindi.

Doç. Dr. Koçak, toplumda iki yıldır kazanılmış olan kitlesel bağışıklığı ile Omicron'un akciğer dokusundan ziyade bronşlarda (hava yollarında) çoğalma tercihi sayesinde genellikle Deltadan daha az şiddetli olduğu ve daha az ölüme yol açabileceğini de belirtti.

“KOVİD-19 İLE İNFLUENZANIN AYNI ANDA GÖRÜLME ORANI: YÜZDE 10”

Son zamanlarda da hastanelerde aşırı yoğunluk oluşmaktadır. Bu hastaların bir kısmının influenza olduğunu ifade eden Doç. Dr. Koçak, “Bazılarında ise soğuk algınlığı nedeni olan mevsimsel virüsler saptanıyor. Yapılan araştırmalara göre Kovid-19 ile influenzanın aynı anda görülmesi ortalama yüzde 10 oranında. Kovid-19 yüzde 30-40 civarında influenza veya soğuk algınlığı virüsleri birlikte seyredebiliyor. Yine, aynı anda yüzde 7-8 kadar bakteriyel enfeksiyonlar da olabiliyor. Kovid-19 hastalığı ile bu enfeksiyonlar aynı anda alınmışsa ‘koenfeksiyon’, üzerine eklenen enfeksiyonlar ise ‘süper enfeksiyon’ olarak adlandırılıyor. Bir çalışmada; koenfeksiyon prevalansının yüzde 19, süperenfeksiyon oranının ise yüzde 24 olarak saptanmış. Bu yüzden de Kovid-19 olmasından şüphelenilen kişilere, gerektiğinde tüm enfeksiyon testlerin yapılması ayırıcı tanı ve tedaviyi planlama açısından çok önemlidir” şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Test SonucuCovid
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Rize’de hastaların yüzde 90’ından fazlası aşısız ya da eksik aşılı’
‘Rize’de hastaların yüzde 90’ından fazlası aşısız ya da eksik aşılı’
EVLİLİK ÖNCESİ GEBELİKTE ŞUNLARA DİKKAT
EVLİLİK ÖNCESİ GEBELİKTE ŞUNLARA DİKKAT
Prof. Dr. Şener: Bu zamana kadar inanmayanlar gerçek salgını hissedecek
Prof. Dr. Şener: Bu zamana kadar inanmayanlar gerçek salgını hissedecek
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Aile içi görüşmeler açık havada, kısa olmalı
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Aile içi görüşmeler açık havada, kısa olmalı
'Karadenizli 'aşı oldum hasta olmam' diyor'
'Karadenizli 'aşı oldum hasta olmam' diyor'
Omicron'da kuluçka süresi 3 gün
Omicron'da kuluçka süresi 3 gün
Adana'da 150 doktorun videokonferans ile izlediği kalp kapağı ameliyatı
Adana'da 150 doktorun videokonferans ile izlediği kalp kapağı ameliyatı
Prof. Dr. Öztekin Oto'dan kalp hastalarına 'aşı' çağrısı
Prof. Dr. Öztekin Oto'dan kalp hastalarına 'aşı' çağrısı
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: 'Omicron' ile daha yüksek sayıda hasta olacak
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: 'Omicron' ile daha yüksek sayıda hasta olacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma