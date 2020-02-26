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Bebekler Biberondan Bardağa Rahat Geçiyor

Bebeklerin kendi kendilerine sıvı tüketmelerinin ilk adımı olan ve biberondan bardağa kolay geçmelerini sağlayan Natural Alıştırma Bardakları, yumuşak ve eğimli yapısıyla dikkat çekiyor

26 Şubat 2020 Çarşamba 15:43
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Bebekler Biberondan Bardağa Rahat Geçiyor

İSTANBUL- Bebek sulukları olarak da bilinen alıştırma bardakları, bebeğin su içme alışkanlığı kazanmasında en az biberon kadar önemli bir rol oynuyor. Biberondan bardağa geçiş döneminde kullanılan bu bardaklar, bebeklerin tutma ve kavrama yeteneğini geliştirirken geçiş dönemini kolaylıkla atlatılmasına yardımcı oluyor. 

Emzirme ile biberonla beslemenin birleştirilmesine yardımcı olan Natural Biberon Serisinin devam ürünü olan Natural Alıştırma Bardağı, kolay kavranmasıyla bebeklerin güvenle sıvı içebilmelerini sağlıyor. Bardak ucunun eğimli tasarımı ve yumuşak silikon yapısı bebeğin ağız içi anatomisi ile uyumlu bir özelliğe sahip. Özel kesimiyle bebek içtiğinde gelen, damlatma ve akıtma yapmayan, ergonomik ve hafif olan Natural Alıştırma Bardağı, bebeklerin kendi kendilerine kolay beslenebilmelerini destekliyor. 

Elif Hayvalı

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 26.02.2020 15:51
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