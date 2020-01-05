Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
kısa süreli yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
113684
ALTIN
298.069
DOLAR
5.9700
STERLİN
7.8151
EURO
6.6697
Can Emre Dağ “Süveyda” Sergisi
“Süveyda” Sergisi
KASAMAM: “HOŞ GELMİŞTİN” HER GÖNÜLDE ÇALINAN BİR ŞARKI
HER GÖNÜLDE ÇALINAN BİR ŞARKI
Ulusal mucitler listesine Washington’dan Türk bilim insanı girdi
Prof. Dr. Aykut Üren
İzmir, 2020 Dünya Okçuluk Şampiyonası'na talip
İzmir, 2020 Dünya Okçuluk Şampiyonası'na...
''Yapay zeka MR ile birleşince hastalık teşhisleri kolaylaştı''
''Yapay zeka MR ile birleşince...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bebeğinizin Sürekli Ağlamasının Sebebi Burun Tıkanıklığı Olabilir

Minicik bedenleri ve küçücük burunlarıyla tıkanıklık yaşamayan bebek yoktur sanıyorum. Oldukça sık rastlanan bir durum olan bebeklerde burun tıkanıklığı, önlem alınmadığında çok daha büyük problemlere neden olabiliyor. Örneğin; yemek yemeyen, uyumayan ya da sürekli ağlayan bebeğiniz tüm bunları burnu tıkalı olduğu için yapıyor olabilir. Sağlık Notlarında bu hafta Avrasya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Ali Talay, bebeklerde burun tıkanıklığına dair bilinmesi gerekenleri sizler için anlatıyor. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir yıl diliyorum.

Bebeğinizin Sürekli Ağlamasının Sebebi Burun Tıkanıklığı Olabilir

Minicik bedenleri ve küçücük burunlarıyla tıkanıklık yaşamayan bebek yoktur sanıyorum. Oldukça sık rastlanan bir durum olan bebeklerde burun tıkanıklığı, önlem alınmadığında çok daha büyük problemlere neden olabiliyor. Örneğin; yemek yemeyen, uyumayan ya da sürekli ağlayan bebeğiniz tüm bunları burnu tıkalı olduğu için yapıyor olabilir. Sağlık Notlarında bu hafta Avrasya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Ali Talay, bebeklerde burun tıkanıklığına dair bilinmesi gerekenleri sizler için anlatıyor. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir yıl diliyorum.

05 Ocak 2020 Pazar 00:00
13 Okunma
Bebeğinizin Sürekli Ağlamasının Sebebi Burun Tıkanıklığı Olabilir

SUMRU AYDIN

Bebeklerde Burun Tıkanıklığı Neden Olur?

Üst solunum yolu enfeksiyonları,

Alerji ve iritanlar,

Burunda görülen yapısal anomaliler,

Kuru hava,

Yumuşak olan burun kıkırdaklarının nefes alırken birbirine yapışması

Kışın kalorifer, yazın klima kullanımı sonucu 

Bebeklerde Burun Tıkanıklığı Ciddi Bir Sorundur

Bebeklerin burun kanalları çocuk ve yetişkinlere oranla hayli dar bir yapıdadır. Bir de alerjik sebepler, doğumsal etkiler ve çevresel etkenler eklenince bebeklerin burnu daha fazla tıkanır. Üstelik burun kanalların açılması yardımcı olan sümkürme hareketini bilmedikleri için burun tıkanıklığı hem bebekler için hem de anneler için zorlu bir sürece dönüşür.

Çünkü bebek sadece burnundan nefes almaya çalışır, ağzından da nefes alabileceğini öğrenmesi ileri dönemler için mümkündür. Ağzından nefes almayıp tıkalı bir burundan nefes almaya çalışan bebek oldukça zorlanır, beslenmesi bile imkansız hale gelir. Beslenme sırasında burnundan nefes alamadığı için emmeyi ya da mama yemeyi keser. Karnı doymayan bebek ise hem daha huzursuz olur hem de rahat uyuyamadığı için vücut direnci düşer. 

Ortakulak İltihabına Kadar Götürebilir

Bebekler tıkalı bir burunla uyumadıklarını belirtmiştik. Uyuyamayan ve uyku kalitesi bozulan bebeğin gelişimi de bu durumdan etkilenir. Beslenme sırasında fazla hava yutmaya bağlı gaz sancıları ortaya çıkabilir. Burun tıkanıklığı giderilmediği takdirde sorun orta kulak iltihabına dönüşebilir. 

Burun Tıkanıklığı İçin Bu Tavsiyeler Önemli!

İlk olarak yapmanız gereken bebeğinizin burnunu açık tutmaya çalışmaktır. Bunun için serum fizyolojik kullanabilir, tuzlu su/deniz suyu damlalarını günde 3-5 kez uygulayarak burnun nemli kalmasını sağlayabilirsiniz. Bu sayede bebeğinizin burnu birikmiş salgılardan ve mukustan arındırabilir ve bebeğinizin nefes almasını kolaylaştırabilirsiniz. Bunun dışında;

Yaşadığınız ortamın ideal nem oranı %30 ile %50 arası olmalıdır. Ancak nem oranını yükseltmek için sürekli buhar makineleri kullanmak doğru değildir.

Kışın ideal oda sıcaklığı (22 – 25) derecedir. Sıcaklığın bu durumun üzerine çıkması nem oranının azalmasına ve kurumaya yol açabilir.

Bebeğinize yaptıracağınız banyo burunda biriken mukus ve salgılar yumuşayıp akıp gitmesini sağlar.

Bebeğinizin yatağını çok hafif yükselterek sekresyonların daha kolay akmasını sağlayabilirsiniz. 

Serum fizyolojik damlalar kullandıktan sonra burunda biriken salgıları boşaltmak için burun aspiratörü kullanabilirsiniz.

Peki, Burun Aspiratörü (Aparatı) Nasıl Kullanılır?

Aspiratörler iki çeşittir. İlki standart pompalı aspiratördür. Daha çok burnun ön kısmında kalan kalıntı ve salgıları çekmek için kullanılır. Oldukça basit bir kullanımı olan standart pompalı aspiratör pompasına basılarak buruna yerleştirilir. Daha sonra ise pompa serbest bırakılır ve aspiratör havayı içine çeker. Aspiratör havayı çekerken burundaki kalıntılar da gelir.

İkincisi ise nefes ile çalışan burun aspiratörleridir. Nefesle çalışan aspiratörlerde mekanizmanın bir ucu bebeğin burnuna diğer ucu ise temizlik yapacak kişinin ağzına yerleştirilir. Nefes yoluyla bebeğin burnundaki kalıntılar temizlenir. Diğer yönteme göre daha etkili olan nefesle çalışan burun aspiratörleri tek kullanımlık yedek uçları vardır ve bittikçe temin edilmesi gerekir.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 05.01.2020 12:11
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul’a 300 yataklı yeni kadın doğum ve çocuk hastanesi
İstanbul’a 300 yataklı yeni kadın doğum ve çocuk hastanesi
''Yapay zeka MR ile birleşince hastalık teşhisleri kolaylaştı''
''Yapay zeka MR ile birleşince hastalık teşhisleri kolaylaştı''
İlaç endüstrisindeki terazilere ‘veri güvenliği’ zorunluluğu getirildi
İlaç endüstrisindeki terazilere ‘veri güvenliği’ zorunluluğu getirildi
“10 yılda bir salgın bekleniyor”
“10 yılda bir salgın bekleniyor”
Karın şişkinliği çölyak habercisi olabilir
Karın şişkinliği çölyak habercisi olabilir
Lösemiye karşı yeni yılı gülerek karşıladılar
Lösemiye karşı yeni yılı gülerek karşıladılar
Gece artan kaşıntı uyuzun habercisi olabilir
Gece artan kaşıntı uyuzun habercisi olabilir
Kış hastalıklarına karşı ‘akılcı ilaç kullanımı’ uyarısı
Kış hastalıklarına karşı ‘akılcı ilaç kullanımı’ uyarısı
“Teknoloji son 2 yılda çocuklarda omurga ağrılarını yüzde 40 oranında artırdı”
“Teknoloji son 2 yılda çocuklarda omurga ağrılarını yüzde 40 oranında artırdı”

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans