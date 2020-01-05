Bebeğinizin Sürekli Ağlamasının Sebebi Burun Tıkanıklığı Olabilir

SUMRU AYDIN

Bebeklerde Burun Tıkanıklığı Neden Olur?

Üst solunum yolu enfeksiyonları,

Alerji ve iritanlar,

Burunda görülen yapısal anomaliler,

Kuru hava,

Yumuşak olan burun kıkırdaklarının nefes alırken birbirine yapışması

Kışın kalorifer, yazın klima kullanımı sonucu

Bebeklerde Burun Tıkanıklığı Ciddi Bir Sorundur

Bebeklerin burun kanalları çocuk ve yetişkinlere oranla hayli dar bir yapıdadır. Bir de alerjik sebepler, doğumsal etkiler ve çevresel etkenler eklenince bebeklerin burnu daha fazla tıkanır. Üstelik burun kanalların açılması yardımcı olan sümkürme hareketini bilmedikleri için burun tıkanıklığı hem bebekler için hem de anneler için zorlu bir sürece dönüşür.

Çünkü bebek sadece burnundan nefes almaya çalışır, ağzından da nefes alabileceğini öğrenmesi ileri dönemler için mümkündür. Ağzından nefes almayıp tıkalı bir burundan nefes almaya çalışan bebek oldukça zorlanır, beslenmesi bile imkansız hale gelir. Beslenme sırasında burnundan nefes alamadığı için emmeyi ya da mama yemeyi keser. Karnı doymayan bebek ise hem daha huzursuz olur hem de rahat uyuyamadığı için vücut direnci düşer.

Ortakulak İltihabına Kadar Götürebilir

Bebekler tıkalı bir burunla uyumadıklarını belirtmiştik. Uyuyamayan ve uyku kalitesi bozulan bebeğin gelişimi de bu durumdan etkilenir. Beslenme sırasında fazla hava yutmaya bağlı gaz sancıları ortaya çıkabilir. Burun tıkanıklığı giderilmediği takdirde sorun orta kulak iltihabına dönüşebilir.

Burun Tıkanıklığı İçin Bu Tavsiyeler Önemli!

İlk olarak yapmanız gereken bebeğinizin burnunu açık tutmaya çalışmaktır. Bunun için serum fizyolojik kullanabilir, tuzlu su/deniz suyu damlalarını günde 3-5 kez uygulayarak burnun nemli kalmasını sağlayabilirsiniz. Bu sayede bebeğinizin burnu birikmiş salgılardan ve mukustan arındırabilir ve bebeğinizin nefes almasını kolaylaştırabilirsiniz. Bunun dışında;

Yaşadığınız ortamın ideal nem oranı %30 ile %50 arası olmalıdır. Ancak nem oranını yükseltmek için sürekli buhar makineleri kullanmak doğru değildir.

Kışın ideal oda sıcaklığı (22 – 25) derecedir. Sıcaklığın bu durumun üzerine çıkması nem oranının azalmasına ve kurumaya yol açabilir.

Bebeğinize yaptıracağınız banyo burunda biriken mukus ve salgılar yumuşayıp akıp gitmesini sağlar.

Bebeğinizin yatağını çok hafif yükselterek sekresyonların daha kolay akmasını sağlayabilirsiniz.

Serum fizyolojik damlalar kullandıktan sonra burunda biriken salgıları boşaltmak için burun aspiratörü kullanabilirsiniz.

Peki, Burun Aspiratörü (Aparatı) Nasıl Kullanılır?

Aspiratörler iki çeşittir. İlki standart pompalı aspiratördür. Daha çok burnun ön kısmında kalan kalıntı ve salgıları çekmek için kullanılır. Oldukça basit bir kullanımı olan standart pompalı aspiratör pompasına basılarak buruna yerleştirilir. Daha sonra ise pompa serbest bırakılır ve aspiratör havayı içine çeker. Aspiratör havayı çekerken burundaki kalıntılar da gelir.

İkincisi ise nefes ile çalışan burun aspiratörleridir. Nefesle çalışan aspiratörlerde mekanizmanın bir ucu bebeğin burnuna diğer ucu ise temizlik yapacak kişinin ağzına yerleştirilir. Nefes yoluyla bebeğin burnundaki kalıntılar temizlenir. Diğer yönteme göre daha etkili olan nefesle çalışan burun aspiratörleri tek kullanımlık yedek uçları vardır ve bittikçe temin edilmesi gerekir.