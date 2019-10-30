Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Şebnem Ferah’tan son konser
Şebnem Ferah’tan son konser
Su altında bayrak açarak, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladılar
Su altında bayrak açarak, Cumhuriyet...
Göztepeli Emre eskrimde Türkiye şampiyonu
Göztepeli Emre eskrimde Türkiye şampiyonu
Altın Portakal'ın en sıkı takipçleri emekliler
Altın Portakal'ın en sıkı takipçleri...
Kayserispor'da rota Bülent Uygun
Kayserispor'da rota Bülent Uygun
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bazı tiroid nodülleri ameliyatsız tedavi edilebiliyor

Türkiye'de her 6 kişiden birinde guatr görüldüğü; guatrlı her 6 kişiden birinde ise nodül tespit edildiği belirtildi. Endokrin Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Erhan Ayşan, tiroid nodüllerinin büyük bölümünün radyofrekans yöntemiyle ameliyatsız olarak tedavi edilebileceğini söyledi.

Bazı tiroid nodülleri ameliyatsız tedavi edilebiliyor

Türkiye'de her 6 kişiden birinde guatr görüldüğü; guatrlı her 6 kişiden birinde ise nodül tespit edildiği belirtildi. Endokrin Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Erhan Ayşan, tiroid nodüllerinin büyük bölümünün radyofrekans yöntemiyle ameliyatsız olarak tedavi edilebileceğini söyledi.

30 Ekim 2019 Çarşamba 13:14
16 Okunma
Bazı tiroid nodülleri ameliyatsız tedavi edilebiliyor

İSTANBUL - Biyopsi yapılarak kanser olmadığı tespit edilen küçük nodüllerde, hastaların 6 aylık periyotlarla hekim kontrolüne gitmesi gerektiğinin altını çizen Endokrin Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Erhan Ayşan, “Büyük nodüllerde de radyofrekans tekniği de nodülü küçültmek ve bir daha büyümesini önlemede oldukça başarılı oluyor" diye konuştu.

Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Endokrin Cerrahi uzmanı Prof. Dr. Erhan Ayşan, “Başta karaciğer tümörleri olmak üzere birçok hastalıkta uzun yıllardır kullanılan radyofrankans tedavisinin tiroid nodüllerinde kullanılması görece yeni bir yaklaşım. Tiroid gibi küçük boyutlarda olan, üstelik çevresinde çok miktarda damar ve sinirlerin bulunduğu bir organda, ince, narin ve kontrollü salınım yapan bir iğneye ihtiyaç duyuluyor” ifadelerini kullandı.

ISI ENERJİSİ KULLANILARAK NODÜL SÖNDÜRÜYOR 

Radyofrekans (RF) tedavisinin zararlı radyasyon ışınlarıyla ilgisi olmadığının altını çizen Prof. Dr. Erhan Ayşan, şöyle konuştu:

"Bu tedavide herhangi bir ışın kullanılmaz. Radyofrekans (RF) tedavisinde kullanılan tek enerji türü, ısı enerjisidir. Tiroid nodülü, tiroid bezi içindeki şişlikler, yumrulardır. Tiroid bezini bir yastık olarak kabul edersek, nodülü de bu yastık içine sıkıştırılmış küçük bir balon olarak kabul edelim. Bu durumda Radyofrekans bu balonun söndürülmesi işlemidir." 

HASTANEDE YATMAYA GEREK DUYULMUYOR  

Lokal ya da genel anestezi altında uygulanan bu işlem, nodülün boyutuna göre yaklaşık 20-30 dakikada tamamlanıyor. Radyofrekans (RF) tedavisinin uygulanışını anlatan Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Endokrin Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ayşan "Ucundan kontrollü olarak ısı yayan bir iğne, nodülün içine sokulur ve sistem aktiflenir. İğnenin ucundaki aktif bölümden nodül içine kontrollü olarak ısı verilir. Bu ısı temas ettiği hücreleri yakarak öldürür. Yeterli yanma sağlandığında, iğne nodülün içinden çekilerek işlem sonlandırılır” dedi.

Hastanede yatmaya gerek duyulmayan işlem sonrasında, birkaç saatlik hekim gözetiminde kalmak yeterli oluyor. Hasta aynı gün taburcu ediliyor. Tedavi sonrasında dikkat edilmesi gereken noktalar konusunda Prof. Ayşan şu bilgileri verdi: "Hasta ilk birkaç gün süresince boyun ön bölgesinde bir miktar şişkinlik ve ağrı hissedebilir. Ancak bu, ağrı kesicilerle önlenebilen, şiddetli olmayan bir durumdur. Zaman içinde ölen hücreleri vücut temizler ve nodül çapı gitgide küçülür. İdeal sonuçlar 3-6 ay içinde alınır. İlk kontrol, işlemden bir hafta sonra yapılır. Daha sonra 3. ay ve 6. ay kontrolleriyle nihai sonuç elde edilir. Bu dönemde hastalar rahatlıkla günlük işlerini yapabilir. Herhangi bir diyet kısıtlamasına gerek yoktur."

ZEHİRLİ GUATRDA DA ETKİLİ

Prof. Dr. Ayşan, "Nodüle bağlı zehirli guatrı olan hasta grubunda da Radyofrekans uygulanarak nodül yakılabilir. Böylece zehirli guatra neden olan ve aşırı hormon üreten hücreler yok edilir. Tiroid bezinin fazla hormon salgısı ortadan kalkar. Hasta, ameliyat olmadan ya da radyoaktif iyot almadan hastalıktan kurtulmuş olur. Bununla birlikte çok özel durumlar dışında Radyofrekans tedavisi tiroid kanserinde kullanılmıyor. Kanserli olduğu biyopsiyle kanıtlanmış ya da kanser şüphesi yüksek olan nodüller için, günümüzde kabul edilen bilimsel yaklaşım cerrahi tedavidir” açıklamasında bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tiroid NodülleriAmeliyatsızTedavi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Sedef hastalarının yüzde 25'i depresyonda'
'Sedef hastalarının yüzde 25'i depresyonda'
Meme kanserini 12’den vuran akıllı ilaçlar geliştirildi
Meme kanserini 12’den vuran akıllı ilaçlar geliştirildi
Türk doktorlar, Tel Abyad'da sağlık hizmeti vermeye başladı
Türk doktorlar, Tel Abyad'da sağlık hizmeti vermeye başladı
Sezaryen, bebeklerin bağırsak sağlığını tehdit ediyor"
Sezaryen, bebeklerin bağırsak sağlığını tehdit ediyor"
Meme kanserinde Kendinizin Doktoru Olun! 
Meme kanserinde Kendinizin Doktoru Olun! 
Ahşap mutfak ürünlerinde kanser riski
Ahşap mutfak ürünlerinde kanser riski
Uzun süren ağrılar kas spazmına neden olabilir
Uzun süren ağrılar kas spazmına neden olabilir
MEMEDER uyarıyor
MEMEDER uyarıyor
Hijyen takıntısı kemik erimesi ve kırıklara yol açabilir
Hijyen takıntısı kemik erimesi ve kırıklara yol açabilir

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans