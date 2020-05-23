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Bayramda 'fazla tatlı tüketmeyin' uyarısı

Uzman Diyetisyen İdil İmamoğlu, bayramda sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle eski bayramlara göre daha az misafir geleceğine dikkat çekerek, "Bu bayram daha küçük porsiyonlarda tatlı almak, evdeki bireylere yetecek kadar almaya özen göstermeye çalışmak önemli. Çünkü fazla alındığında 'kalmasın' diye tüketme alışkanlığımız olur. O durumda da ister istemez zaten fazla tüketime gidilmiş olur" dedi.

23 Mayıs 2020 Cumartesi 17:09
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Bayramda 'fazla tatlı tüketmeyin' uyarısı

ANKARA - Uzman Diyetisyen İdil İmamoğlu, şeker hastalarının şekerden mutlaka uzak durmaları gerektiğini söyledi. İmamoğlu, "İster sütlü tatlı olsun, ister şerbetli tatlı olsun hiç fark etmez şeker hastalarının buna dikkat ediyor olmaları, hatta mümkünse tüketmiyor olmalarında fayda var. Şeker hastalarının zaten şekerle ilgili bir sorunları var. Dolayısıyla şekerin fazla yükselmesi şeker hastalığına eşlik eden hastalık risklerini artıracaktır. O nedenle ilave şeker, eklenilmiş şekerli gıdayı tüketmek yerine özellikle diyabetli hastalarımızın veya illa şeker hastalığı olması gerekmiyor, insülin direnci olan bireylerin meyvenin kendi doğal tadıyla yapılmış olan hafif tatlıları tüketmeye özen göstermeleri lazım. Bundan dolayı eve hazır tatlı almak yerine bu tür kişilerin misafirlerine ikramlık bir meyve çıkartmaları bile tek başına aslında yeterli olabilir" diye konuştu. 

İmamoğlu, aslında şeker kullanmadan yapılabilecek tatlılar olduğunu da vurgulayarak, "Hiç şeker kullanmadan hazırlayabileceğiniz bir armut tatlısı veya sütle hazırladığınız meyveli pudingler buna örnek olabilir ya da şeker kullanmadan veya kuru meyvenin kendi tadından hazırlayabileceğimiz tatlılar vardır. Aslında bunlar ilave şeker eklemediğimiz için çok daha hafif olabilecek tatlıların başında geliyor. Ama tam tersi olarak bir hamur tatlısı hazırladınız bunu yağda kızarttınız bir de onu şerbetin içine daldırdınız bu da hafif olmayan tatlı klasmanına girmiş oluyor" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Uzman Diyetisyen İdil İmamoğluBayramSokağa çıkma KısıtlamasıFazla Tatlı Tüketimi
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