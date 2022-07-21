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Bayram tatilinin vaka artışına yansıması 10 gün içinde görülür

Bilim Kurulu Üyesi Turan: Bayram tatilinin vaka artışına yansıması 10 gün içinde görülür

21 Temmuz 2022 Perşembe 17:11
Bayram tatilinin vaka artışına yansıması 10 gün içinde görülür

ANKARA (DHA)

Sağlık Bakanlığı'nın haftalık Covid-19 tablosuna göre vaka sayısı 226 bin 532'ye yükselirken, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, Kurban Bayramı tatilinin vaka artışlarına yansımasının 1 hafta 10 gün içinde görüleceğini söyledi. Turan, "Önümüzde zaman dilimi, özellikle 2 haftalık süreç bizim için önemli" dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık Covid-19 tablosuna göre, 4- 10 Temmuz'da 117 bin 95 olan haftalık vaka sayısı, 11- 17 Temmuz tarihlerinde 226 bin 532'ye yükseldi. Günlük ortalama vaka sayısı ise 32 bin 362 oldu. Tabloda yer alan verilere göre, pandeminin başından bu yana Türkiye'de toplam 15 milyon 524 bin 71 vaka saptandı. Toplam vefat sayısı ise 99 bin 184 oldu.

'KURBAN BAYRAMI HENÜZ YANSIMADI'

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Sema Turan, Kurban Bayramı tatilinin etkisinin henüz vaka artışına yansımadığını söyledi. Prof. Dr. Turan, "Henüz bayram dönüşü için etkiyi söylemek erken. Ama 1 hafta 10 gün içerisinde biz etkilerini görmeye başlarız bunun. Tatil dönüşlerinin etkileri de buna eklenecek. Hepsini bir arada düşündüğümüzde önümüzde zaman dilimi özellikle 2 haftalık süreç bizim için önemli. Özellikle dolaşan kişi sayısının artması, maskesiz ve mesafesiz şekilde bireysel önlemlerin alınmamış olması vakaları artırdığını görüyoruz. Yine bayram sürecinin kişisel olarak bunda önemli bir etkisinin olacağını düşünüyorum. Önümüzdeki 2 hafta içerisinde bunu daha net göreceğiz. Çünkü bayram kalabalıklarla geçti. Kişiler mesafeye ve kişisel korunmaya riayet etmediklerinde bunlar bize vaka olarak dönüyor" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Sema TuranKurban Bayramı Tatili
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