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Başhekim Cantürk: Karantinaya girmemek için test yaptırmıyorlar

KOCAELİ Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk, bazı hastaların koronavirüsü grip gibi geçirdikleri için test yaptırmadıklarını belirterek, "O arada da bir diğerine bulaştırıyor ve sayı artıyor. Bir kesim ‘Testim pozitif çıkarsa karantinaya girmem gerekecek’ diyerek, komik yaklaşımlara girerek, test yaptırmıyor" dedi.

05 Ağustos 2022 Cuma 09:26
Başhekim Cantürk: Karantinaya girmemek için test yaptırmıyorlar

Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk, bazı kişilerin karantinaya girmemek için Covid-19 testi yaptırmadıklarını söyledi. Yaz döneminde hareketlilik olmasından dolayı vaka sayılarının arttığını belirten Cantürk, "Vaka sayıları arttı. İnsanlar grip gibi geçiriyorlar hastalığı ve bazı insanlar maske takmıyor, ihmal ediyor. Grip gibi geçirdiği için vatandaşlar test yaptırmıyor. O arada da bir diğerine bulaştırıyor ve sayı artıyor. Bir kesim ‘Testim pozitif çıkarsa karantinaya girmem gerekecek’ diyerek, komik yaklaşımlara girerek test yaptırmıyor" diye konuştu.

Hatırlatma dozlarının yapılması gerektiğini aktaran Prof. Dr. Cantürk, "Bakanlık 35 bin vaka olduğunu söylüyor. Buradan baktığımız zaman bu sayının 35 bin değil de onun 3-4 katı olduğunu söylemek mümkün. İnsanlar testi yaptırmıyor. 'Gribim' diyor ya da 'Yoruldum, klima çarptı' diyor. Çoğunluğu karantinaya girmemek için ya da ayakta geçirdiği için test yaptırmıyor. Covid dramatik bir hastalık ve ‘Ben Covid değilim’ diye düşünenler de oluyor. 'Aşılandık, vücudumuzda birtakım antikorlar bizi koruyor' ama bunların korumayacağını uzmanlar açıklıyor. Bazı aralıklarla bu aşıları yapmaya devam edeceğiz. Virüsler değişlik gösteriyor. Bu değişik varyantlarda bizim daha önceki aşımızla koruyuculuk yüksek olmuyor. Aşısı gelenlerin hatırlatma aşılarını yaptırması gerekiyor" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
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