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Baklava yediyseniz meyveyi azaltın

Beslenme ve Diyet Uzmanı Çağlanur Korkmaz, çok miktarda şeker ve doymuş yağ içeren baklavadan olabildiğince uzak durulması uyarısında bulunarak, "Bayramda tüketilen baklava sonrası o gün akşam tüketeceğimiz ekmeği ve gün içerisinde yiyeceğimiz meyveyi azaltmamız gerekmektedir" dedi.

Baklava yediyseniz meyveyi azaltın

Beslenme ve Diyet Uzmanı Çağlanur Korkmaz, çok miktarda şeker ve doymuş yağ içeren baklavadan olabildiğince uzak durulması uyarısında bulunarak, "Bayramda tüketilen baklava sonrası o gün akşam tüketeceğimiz ekmeği ve gün içerisinde yiyeceğimiz meyveyi azaltmamız gerekmektedir" dedi.

03 Haziran 2019 Pazartesi 12:40
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Baklava yediyseniz meyveyi azaltın

İSTANBUL - Ramazan sonrası beslenmeye çok dikkat etmek gerektiğini belirten Özel Avcılar Anadolu Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Çağlanur Korkmaz, bayram sabahının ilk öğünü olan kahvaltı için önemli tavsiyelerde bulundu. Yumurtanın mutlaka sofralarda bulunması gerektiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Çağlanur Korkmaz, "Bayram sabahlarının vazgeçilmezi olan kalabalık kahvaltı sofralarında sağlıktan ödün vermemiz gerekir. Yumurta gün boyunca sağlayacağı tokluk hissi bize tüm gün destek olacaktır. Yanında tam buğday ekmeği yiyebilirsiniz. Uzun süreli kan şekeri dengeleyici olarak bize yardımcı olurlar. Yine ceviz, çiğ fındık, çiğ badem gibi kuruyemişlere yer verilerek tokluk hissi sağlanabilir. Gün boyunca tatlı yeme ihtimaline karşı sabah tüketilen tatlı ürünler (şeker, bal, pekmez) azaltılmalıdır. Bol bol mevsim sebzelerine yer verilerek bağırsak sağlığı korunmalıdır" diye konuştu.
 

TATLIYI YAVAŞ YAVAŞ YİYİN

Bayram denilince ilk akla gelen şeyin tatlı olduğunu belirten Diyetisyen Çağlanur Korkmaz, "Tatlı tüketimi bayram ziyaretleri sırasında yapılan ikramlarla birlikte bir hayli artar. Şeker hastaları kadar sağlıklı kişilerin de bu dönemde şeker tüketim oranlarını dengelemeleri sağlık açısından önem taşır. Bayramda mümkünse tek çeşit tatlı ile yetinin, yavaş yiyin, sütlaç, muhallebi, güllaç, gibi hafif tatlıları tercih edin" dedi.
 

9 BARDAK SU VE EN AZ 40 DAKİKA YÜRÜYÜŞÜ UNUTMAYIN
 

Diyetisyen Korkmaz, baklavanın diğer tatlılara oranla çok daha ağır olduğunu söyleyerek şu uyarılarda bulundu:

"Baklavayı görünce dayanmak zor olsa da ikram edilen baklavadan bir dilim yemeniz sizin için daha iyi olacaktır. Çünkü un, yağ ve şeker oranı yüksek olan baklavanın iki dilimi tam 500 kalori. Baklava yenildiği zaman vücuda yüksek miktarda şeker alındığı için kandaki şeker oranı hızla artar. Kan şekerinde ani bir yükselme olur. Bir süre sonra ani düşüşler görülebilir. Bu sürede baş ağrısı, acıkma hissi, baş dönmesi gibi sorunlar yaşanabilir. Tatlıyı fazla kaçırdıysanız az yağlı bir bardak süt veya yarım kase yoğurt yemek kan şekerinizi dengeleyebilir. Bayramda tüketilen baklava sonrası o gün akşam tüketeceğimiz ekmeği ve gün içerisinde yiyeceğimiz meyveyi azaltmamız gerekmektedir. Yapılan araştırmalar tarçının kan şekeri kontrolü sağladığını ve kilo kontrolünde etkili olduğunu göstermiştir. Suyunuza çubuk tarçın ekleyebilir ya da tarçınlı süt tüketebilirsiniz. Bayram boyunca günde 8-9 bardak su tüketin, günde en az 40 dakika yürüyüş yapmaya özen gösterin."

DHA

Anahtar Kelimeler:
BaklavaMeyveBeslenme Ve Diyet Uzmanı Çağlanur Korkmaz
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