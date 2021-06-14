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Bakan Koca: Aşı var, zaman var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün toplam 456 bin doz aşı yapıldığını açıklarken, "Aşı var, zaman var" ifadelerini kullandı.

14 Haziran 2021 Pazartesi 08:35
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Bakan Koca: Aşı var, zaman var

Bakan Koca, sabah saatlerinde Twitter hesabından yaptığı açıklamada 448 bin kişinin aşı randevusu aldığını ifade etmişti. Koca, gece yarısı yaptığı açıklamada ise bugün toplam 456 bin doz aşı yapıldığını, randevusuz gelen 8 bin kişiye de aşı uygulandığını belirtti. Koca, sabah saatlerinde yaptığı "Bugün 448 bin kişi için aşı günü!" açıklamasını gün sonunda "Verdiğim sayı 'hatalı' çıktı. Bugün 448 bin değil, 456 bin doz aşı yaptık. Aşı var, zaman var. Randevusu yok diye 8 bin kişiyi geri çeviremezdik" diyerek düzeltti.


'ZAFERİ, YOLU KARARLI YÜRÜYENLER KAZANIR'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada vaka ve buna bağlı olarak yaşamını yitiren kişi sayısındaki düşüşe dikkat çekerek, "Zaferi, yolu kararlı yürüyenler kazanır" dedi.

Bakan Koca, koronavirüsle mücadelede gelinin son noktayla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Koca, yaptığı açıklamada "Bugün vefat sayımız 53. Çok can yakıcı sayılardan bugünlere geldik. Vaka sayımız 5 bin 12. Bir kez daha gördük: Zaferi, yolu kararlı yürüyenler kazanır. Salgın iyice geriledi, yenileceği gün çok yakın" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanıFahrettin KocaKoronavirüsCovid19Aşı
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