Bakan Koca: Zihinlerimizden salgının korkusunu atıyoruz, artık güvendeyiz

AYDIN - SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Zihinlerimizden salgının korkusunu atıyoruz, artık güvendeyiz. Aşımız, ilacımız var. Bu silahlar elimizde olduğu müddetçe hastalık, artık büyük bir tehdit olmaktan çıkmıştır" dedi.



Sağlık Bakanı Koca, bir dizi temas için Aydın'a geldi. İlk olarak Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret eden Bakan Koca, şeref defterini imzaladı. Ziyaret sırasında Koca'ya AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Metin Yavuz, Rıza Posacı, Bekir Kuvvet Erim ile Aydın İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz de eşlik etti. Koronavirüs Bilim Kurulu'nun son toplantısını dün yaptığını hatırlatan Bakan Koca, "Toplantının ardından Cumhurbaşkanı'mız Bilim Kurulu'muzu kabul ederek toplantı kararlarını açıkladı. Neredeyse 2,5 senedir çok zorlu bir mücadele verdik. 1 milyon 300 bin kişilik sağlık ordumuzla birlikte milletimizin her ferdi gayret gösterdi, fedakarlık yaptı. Bugün o zor dönemleri geride bırakmanın huzurunu yaşıyoruz. Zihinlerimizden salgının korkusunu atıyoruz, artık güvendeyiz. Aşımız, ilacımız var. Bu silahlar elimizde olduğu müddetçe, hastalık artık büyük bir tehdit olmaktan çıkmıştır" diye konuştu.



'HATIRLATMA DOZLARI İHMAL EDİLMEMELİ'



Kişisel tedbir ve aşı ile artık günlük hayatın süreceğini belirten Koca, "Maske kullanımı da ulaşım ve sağlık kuruluşları haricinde gönüllülük esasıyla sürdürülecektir. 65 yaş üstü ve diğer kırılgan grupları korumakla yükümlüyüz. Hatırlatma dozlarını ihmal etmemeliler. Risk gördükleri yerlerde maskeyle kendilerini korumalılar. Öte yandan öksürük, burun akıntısı, halsizlik gibi herhangi bir üst solunum yolu enfeksiyon belirtisi olan kişiler, maske takarak etrafındakileri korumalılar. Vatandaşlarımıza, bu noktada hassasiyet göstermelerini tekrar hatırlatmak istiyorum" dedi.



'VAKA SAYIMIZ 2 BİN 500'E DÜŞTÜ'



Vaka sayılarının daha da düşeceğini kaydeden Koca, "Vaka sayımız dün itibarıyla 2 bin 500'e kadar düşmüş durumdadır. Hayatını kaybeden 14 vatandaşımızın tamamı, mevcutta kronik hastalıkları olan ve ileri yaşta hastalarımızdır. Hastanelerimizde yoğun bakımlarda gittikçe hastalarımız azalmakta, Covid servisleri birer, ikişer kapanmaktadır. Bu seyre uygun şekilde Aydın da yoğun bakımda hiçbir hastası olmayan illerimizden biri. Günlük vaka sayısı, son dönemde ortalama 20 kişi. Öngörümüz o ki bu sayı önümüzdeki dönemde daha da düşecektir" diye konuştu.



'EN ÖNEMLİ GÜNDEMİMİZ YATIRIMLAR'



Son dönemde Türkiye'nin dört yanını dolaşarak sağlık hizmetlerini yerinde incelediğini anlatan Koca, "Mevcut ihtiyaçları belirliyor, sağlık çalışanlarımızla ve vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Salgının gölgesinin üzerimizden kalkmasıyla, milletimizle yeniden buluşuyoruz. Bugün de sağlık hizmet ve yatırımlarımızın detaylı bir değerlendirmesini yapmak üzere efeler diyarı Aydın'dayız. Rivayet odur ki Herodot, Aydın için 'Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü' demiştir. Aydın binlerce yıldır Anadolu medeniyetlerine ev sahipliği yapmış, tarımı, sanayisi ve turizmiyle hızla büyüyen bir ilimiz. Sağlık hizmetlerine yönelik ihtiyacı da aynı hızla artmakta. Çalışmalarımıza sayın valimizle görüşerek ve kapsamlı bir durum değerlendirmesi yaparak başladık. En önemli gündem maddelerimizden biri, artan ihtiyacı karşılamaya yönelik sağlık yatırımlarımız oldu" dedi.



'AYDIN BÖLGENİN SAĞLIK ÜSSÜ OLACAK'



Kentteki sağlık yatırımlarına değinen Bakan Koca, "Aydın'ımız 2023 yılında bin 300 yataklı şehir hastanesine kavuşacaktır. En nitelikli sağlık hizmetinin sunulduğu ve ileri teknolojiyle donatılmış şehir hastanelerimizin kıymeti, pandemi döneminde daha da fazla anlaşıldı. Şehir hastanemizin sağlayacağı kapasite artışı ve kalite, Aydın'ı bölgenin sağlık üssü haline getirecektir. 75 yataklı Didim Devlet Hastanesi ek binasını seneye tamamlamayı planlıyoruz. Nazilli Ağız Diş Sağlığı Merkezi inşaatımız, beraberindeki sağlık kampüsümüzün inşaatları ve Karacasu ilçe hastanemizin yapımı hızla devam etmektedir" diye konuştu.



'MEVCUT YATAK KAPASİTESİ ARTACAK'



Şu an inşaatı devam eden 6 yatırımın tamamlanması ile kentteki mevcut yatak kapasitesine 1734 yatağın daha ekleneceğini belirten Koca "Ayrıca 8 Nisan'da ihalesini gerçekleştirdiğimiz 75 yataklı Çine Devlet Hastanemiz, Koçarlı İlçe Hastanemiz ve AMATEM'i Aydınlıların hizmetine sunacağız. Bunların dışında inşaat, ihale, proje ve etüt aşamasında 10 adet birinci basamak aile sağlığı merkezi, toplum sağlığı merkezi, halk sağlığı laboratuvarı, 112 istasyonunun da aralarında bulunduğu sağlık yatırımlarını hemşehrilerimizle buluşturacağız" dedi.



'SAĞLIK ORDUMUZ 9 BİN 966 KİŞİYE ULAŞTI'



Aydın'da 2002 yılında diş hekimleri ile beraber sağlık personel sayısının toplamda 3 bin 950 olduğunu hatırlatan Koca, "Aydın'da sağlık ordumuz bu yıl itibarıyla 2 bin 404'ü hekim ve diş hekimi olmak üzere toplamda 9 bin 966 kişiye ulaşmış durumda. Nitelikli insan kaynağımızı, 20 yılda 2,5 kat artırmış durumdayız. Acil sağlık hizmetlerinde benzer bir gelişmeyi görebilirsiniz. 2002 yılında 12 olan 112 acil istasyonu sayımızı, bu yıl itibarıyla 42'ye, 15 olan ambulans sayımızı ise neredeyse 5 kat artışla 70'e yükselttik. Bugün il yöneticilerimizle birlikte Aydın'ın sağlık durumunu, hizmetlerimizi gözden geçireceğimiz bir değerlendirme toplantımız olacak" diye konuştu.



'GEREKTİĞİNDE HER AN TOPLANABİLİR'



Bakan Koca, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Koronavirüs Bilim Kurulu'nun yeniden toplanıp, toplanmayacağına ilişkin Koca, "Bilim Kurulu dün Cumhurbaşkanı'mızın kabulüyle son toplantısını yaptı. Bilim Kurulu, bu dönemde 27 ay boyunca olağanüstü bir performans sergiledi. Gerektiğinde her gün, bir araya gelen bir kurulumuz oldu. 35 kişiden oluşan, alt çalışma gruplarıyla 110 kişilik bir Bilim Kurulu'ndan bahsediyoruz. Dün itibarıyla gelinen noktada Bilim Kurulu, son toplantısını yapmış oldu. Bakanlığın pek çok bilim kurulları var. Nadir hastalıklarda, SMA'da, DMD'de olduğu gibi pek çok bilim kurulu var. Benzer şekilde, bu tarz bir bilim kurulu gerektiğinde her an yeniden toplanmak üzere karar verilebilir" dedi.



'PANDEMİ SONRASI ALIŞKANLIK DEVAM ETMELİ'



Uçaklarda maske kullanımının kaldırılıp, kaldırılmayacağına ilişkin soruya da Bakan Koca, "Dün Cumhurbaşkanı'mız açıkladı. Sadece ulaşım ve sağlık kuruluşlarında vaka sayısı, binin altında olana kadar maske kullanımı devam edecek. Onun dışında hiçbir alanda maske kullanımı olmayacak. Bu dönemde özellikle salgın bize şunu gösterdi; maskenin koruyucu olduğunu, yeri geldiğinde bir enfeksiyon durumu söz konusu ise bir başka kişiye bulaştırmayı önlediğini artık biliyoruz. Pandemi sonrası dönemde de bu alışkanlığın devam etmesi gerektiğini artık biliyoruz" cevabını verdi.