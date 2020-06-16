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Bakan Koca: Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 42 ilimizde maske, yaptırımı olan bir sosyal sorumluluk. Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz." dedi.

16 Haziran 2020 Salı 09:12
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Bakan Koca: Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka artışlarıyla dikkat çeken şehirlerimiz başta olmak üzere, artış eğilimi olan yerlerde il hıfzıssıhha kurullarımız, valilerimiz başkanlığında riske karşı kararlar almaya devam ediyor. 42 ilimizde maske, yaptırımı olan bir sosyal sorumluluk. Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz." ifadelerini kullandı.

Bakan koca, ayrıca il hıfzıssıhha kurulları tarafından maske takılmasının zorunlu olduğu yönünde karar alınan 42 ilin de isimlerini paylaştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaSağlık BakanıKoronavirüsPandemi
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