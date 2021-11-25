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Bakan Koca: Turkovac acil kullanım onayına müracaat etmiştir

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Yerli Covid-19 inaktif aşımız Turkovac bugün itibarıyla acil kullanım onayına müracaat etmiştir. Yıl bitmeden yaygın kullanıma gireceğini ümit ediyoruz" dedi.

25 Kasım 2021 Perşembe 10:32
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Bakan Koca: Turkovac acil kullanım onayına müracaat etmiştir

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sağlık Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçe görüşmeleri başladı. Bakanlığının bütçe sunumunu yapan Bakan Fahrettin Koca, "Milletimiz için önemli bir müjdeyi vermek isterim. Yerli Covid-19 inaktif aşımız Turkovac bugün itibarıyla acil kullanım onayına müracaat etmiştir. Yıl bitmeden yaygın kullanıma gireceğini ümit ediyoruz. Hücreden aşıya kadar her aşaması ülkemizde ve ülkemiz bilim insanlarınca geliştirilen milli aşımızın ülkemize, milletimize ve tüm dünyaya hayırlı, uğurlu olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, pandemi sürecinde ortak paydaşın sağlıklı, huzurlu bir yaşam olduğunu öğrendiklerini söyleyerek, "Küresel salgın güvenli ve erişebilir sağlık hizmetlerini anlamamıza vesile oldu. Sağlık Bakanlığı olarak verdiğimiz hizmetler bu süreçte durmadan devam etti. Salgın ile mücadele halkı doğrudan ilgilendiren gündem olduğu için sadece pandemi öne çıktı. 'Yarın bugünden daha nasıl güzel olur' diye çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

DHA

Son Güncelleme: 25.11.2021 11:19
Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanıFahrettin KocaAşıKoronavirüsTurkovacCovid19
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