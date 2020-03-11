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Bakan Koca, Türkiye'de ilk 'koronavirüs' vakasını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gece yarısı yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasını açıkladı.

11 Mart 2020 Çarşamba 10:21
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Bakan Koca, Türkiye'de ilk 'koronavirüs' vakasını açıkladı

Bakan Koca, "Koronavirüs şüphesi olan vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Hastanın virüsü Avrupa'dan aldığı tespit edilmiştir. Hasta bir erkektir ve genel durumu iyidir. Aile bireylerin hepsi gözetim altındadır ve her biri şüpheli kabul edilmiştir" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gece saatlerinde Kovid-19 (yeni koronavirüs) salgınına ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlıkta düzenlenen basın toplantısında kameraların karşısına geçen Koca, "Çin'in Vuhan kentinde bulunan tam 90 gün önce ortaya çıkan yeni koronavirüs başka birçok ülkeye buluşmasına, küresel yayılım göstermesine rağmen Türkiye olarak süreçte büyük bir başarı gösterdik. Komşu ülkeler bizim aldığımız sıkı tedbirleri almadı. Bizim strateji ve disiplinli eylem planında direncimiz hiçbir şekilde azalmadı. İnsanların ülkeden ülkeye hareket olduğu dünyada direnç hangi düzeyde olursa olsun bazı sonuçları önlemek maalesef mümkün değil" dedi.

'BİR VATANDAŞIMIZIN TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI'

"Bu an burada olmamın nedeni bu saate dek gösterdiğimiz şeffaflık ve bunun devam edeceğinin teminatıdır" diyen Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Size üzücü ama korkutucu olmayan haberi bildirmek istiyorum. Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Yüksek ateş ve öksürük şikayetinin araştırılması sonucu tanı konmuştur. Hastanın virüsü Avrupa'dan aldığı tespit edilmiştir. Hasta bir erkektir ve genel durumu iyidir. Aile bireylerin hepsi gözetim altındadır ve her biri şüpheli kabul edilmiştir. Hasta mahremiyeti korunması açısından detaylı bilgilerin paylaşılması uygun bulunmamıştır. Tanı erken konulmuştur, virüs bulaşmışsa bu çok sınırlıdır. Ülkemiz yayılmayı önleyici tedbirler alınmıştır. Bu hastalığın ülkenin her bir yerinde görülme ihtimale karşı sağlık personeli hazırlığını bitirmişti."

YURT DIŞINDAN DÖNENLER İÇİN 14 GÜN KURALI

Zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkılmaması gerektiğine vurgu yapan Koca, "Bakanlığımızca bildirilen koronavirüsten korunma programına lütfen uyalım. Yurt dışından dönenler için 14 kuralı, dönüşlerinde 14 gün kendilerini özellikle izole etmelerini istiyoruz. Büyük çoğunluğumuz için anahtar kelimemiz yine 14'tür. Elleri tam hijyen sağlayacak şekilde yıkamaktan hangi durumda hangi sağlık kuruluşuna başvurulacağı bellidir. Biz dünyayı uyarırken aynı zamanda hazırlandık. Bakanlığımız ve tüm birimleriyle devletimiz koronavirüse karşı hazırlıklarını tamamladı. Bir veya birkaç vaka salgın olarak görülmemelidir. Bu durum sadece virüsün ülkemiz sınırlarına girdiği anlamına gelir. Bu yüksek bir ihtimaldi ve gerçekleşti. İzole edilmiş vakanın şu an tek anlamı budur. Şimdi yapmamız gereken hayatımızı tedbirler doğrultusunda düzene sokmaktır. Ulusal bir mücadele edeceğiz, risk somut tedbirler ise basittir" şeklinde konuştu.

Bakan Koca, gözlem altındaki hastanın toplumu tehdit etmediğini belirterek, "Koranavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Topyekün risk değildir. Karantinaya alınmış bir hasta bir toplumu tehdit edemez" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanıFahrettin KocaKoronavirüs
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