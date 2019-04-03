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Bakan Koca: 'Şiddet Eylem Planı'nı son aşamasına getirdik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin, "Sorunla topyekûn mücadele için hazırladığımız, 'Şiddet Eylem Planı'nı son aşamasına getirmiş bulunmaktayız. Bunu kısa bir süre sonra kamuoyu ile de paylaşacağız" dedi.

Bakan Koca: 'Şiddet Eylem Planı'nı son aşamasına getirdik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin, "Sorunla topyekûn mücadele için hazırladığımız, 'Şiddet Eylem Planı'nı son aşamasına getirmiş bulunmaktayız. Bunu kısa bir süre sonra kamuoyu ile de paylaşacağız" dedi.

03 Nisan 2019 Çarşamba 11:10
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Bakan Koca: 'Şiddet Eylem Planı'nı son aşamasına getirdik

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, amacı insanlığa hizmet olan sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin hiçbir vicdanın kabul edemeyeceği ve sonuna kadar mücadele edilmesi gereken bir sorun olduğunu bildirdi. İzmir Bornova'da aile sağlık merkezinde görevli doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu'na yönelik saldırıyı lanetleyen Bakan Koca, "Her türlü şiddet failinin en ağır şekilde cezalandırılmasını temin için yasalar çerçevesinde her adımı atıyoruz. Bu son yaşanan olayda da Bakanlığımız müdahil olmuş ve savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş, olayın failleri tutuklanmıştır" dedi.

'SORUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN ÇALIŞMAKTAYIZ'

Bakanlık olarak şiddet olaylarının son bulması için hastanın güvenle hizmet alabileceği, hekimin de güvenle hizmet vereceği ortamı oluşturmanın öncelikli hedefleri olduğunu kaydeden Bakan Koca, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Üzerine hassasiyetle eğildiğimiz sağlık çalışanlarına yönelik şiddet sorunuyla ilgili Aralık ayında yeni yasal düzenlemeleri hayata geçirdik. Bunun sonucunda sağlık personeline şiddet uygulayanların şikâyete gerek kalmaksızın doğrudan kolluk kuvvetlerince yakalanarak karakolda serbest bırakılmaksızın adli işlemlerin tekemmülü için behemahal cumhuriyet savcılığına sevk edilmesi, Cumhuriyet Basşsavcılığı'nca dosyanın ikmal edilmesi, mağdur veya tanık olan sağlık personelinin ifadesinin yerinde alınması yasal zorunluluk haline geldi. Ancak takdir edilecektir ki bütün bu olumlu girişimlerimize rağmen sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, tek başına asayiş tedbirleriyle çözülebilecek bir sorun değildir. Bu çerçevede Bakanlık olarak çalışmalarımızı çok yönlü şekilde sürdürmekteyiz. Hekimlerimizin çalışma şartlarından hastanelerimizdeki fiziki düzenlemelere kadar birçok başlık altında bu sorunun çözümü için çalışmaktayız. Son olarak tüm hastanelerimizde 'Hasta Hakları Birimleri'ni aktif hale getirdik ve 'Çalışan Güvenliği Rehberi'mizi yayımladık. Bunlarla da yetinmeyip sorunla topyekûn mücadele için hazırladığımız, 'Şiddet Eylem Planı'nı son aşamasına getirmiş bulunmaktayız. Bunu kısa bir süre sonra kamuoyu ile de paylaşacağız."

Bakan Koca, her bir şiddet vakasının bakanlık tarafından hem adli hem de insani boyutlarıyla takip edildiğini belirtti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Şiddet Eylem PlanıBakan KocaSağlık Bakanlığı
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