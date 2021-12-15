Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 7
hafif yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2,162.83
ALTIN
833.50
DOLAR
14.63
STERLİN
19.43
EURO
16.50
Sözleşmeli Bilişim Personeli Alınıyor
Sözleşmeli Bilişim Personeli Alınıyor
203 Sözleşmeli Personel Alınıyor
203 Sözleşmeli Personel Alınıyor
125 Uzman Yardımcısı Alınacak
125 Uzman Yardımcısı Alınacak
İller Bankası'ndan arsa satışı
İller Bankası'ndan arsa satışı
Öğretim Üyesi Alınacak
Öğretim Üyesi Alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Koca: Sağlık çalışanlarımızın kıymetini bilmek zorundayız

15 Aralık 2021 Çarşamba 11:38
5 Okunma
Bakan Koca: Sağlık çalışanlarımızın kıymetini bilmek zorundayız

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İleri ülkelerin gözdesi olan hekimlerimizin, sağlık çalışanlarımızın kıymetini biz de bilelim ve bilmek zorundayız" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tıp fakültesi öğrenci temsilcileriyle Ankara'da bir araya geldi. Öğrencilerin mezuniyet sonrası eğitim süreçleri, geleceğe dönük hedefleri, branş tercihleri, hekimlerin özlük hakları, şiddet ve malpraktis sorunları, sağlık çalışanlarının iş yükü, tıpta uzmanlık sınavı, devlet hizmet yükümlülüğü gibi konuların masaya yatırıldığı toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Buluşmada, mevcut sorun ve taleplerini aktaran tıp fakültesi öğrencileri, çözüm önerilerini paylaştı.

'SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZIN KIYMETİNİ BİLMEK ZORUNDAYIZ'

Toplantının açılışında hastanın ve hekimin kendini karşılıklı güvende hissedeceği bir hizmet ortamı sağlamayı hedeflediklerini belirten Bakan Koca, şunları söyledi:

"Tıp eğitiminin ardından fırsat eşitliği sağlanarak adil bir seçimle ve ülkenin ihtiyacına göre dengeli bir branşlaşmaya ihtiyaç var. Hekimliğin meslek olarak yüceltilmesini, değerler noktasında layık olduğu algının her geçen gün güçlendirilmesini amaçlıyoruz. Malpraktis şiddet, yoğunluk, çalışma ortamlarının iyileştirilmesi gibi birçok sorun var. Bunların sağlık çalışanlarıyla birlikte bir bütün halinde çözülmesi için çaba sarf ediyoruz. İleri ülkelerin gözdesi olan hekimlerimizin, sağlık çalışanlarımızın kıymetini biz de bilelim ve bilmek zorundayız."

'HEKİMLİK MESLEĞİ ALGISI GÜÇLENDİRİLMELİ'

Tıp fakültesi öğrencileri; kendilerine "Bu mesleği tercih etmiş olmasaydım diyen var mı?" sorusunu yönelten Bakan Koca'ya, tercihlerinden dolayı mutlu oldukları yanıtını verdiler. "Sorun belli, çözümü de belli. Hep birlikte mücadele ederek bunları çözeceğiz. Tercih dahil olmak üzere saygın bir hekimlik mesleği algısı her geçen gün güçlendirilmeli" diyen Bakan Koca, sonrasında öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanı Fahrettin KocaSağlık çalışanları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Her 100 kişinin 7’sinde omuz ağrısı görülüyor’
‘Her 100 kişinin 7’sinde omuz ağrısı görülüyor’
Bilim Kurulu üyesi Akın: 2 ve 3'üncü doz 'Omicron'a karşı koruyor
Bilim Kurulu üyesi Akın: 2 ve 3'üncü doz 'Omicron'a karşı koruyor
Prof. Dr. Demirdal: Turkovac aşısının yan etkileri hafif seyrediyor
Prof. Dr. Demirdal: Turkovac aşısının yan etkileri hafif seyrediyor
Sağlık Bakanlığı: 'Omicron' varyantı yakından takip ediliyor
Sağlık Bakanlığı: 'Omicron' varyantı yakından takip ediliyor
Bakan Koca: 20 bin sözleşmeli personel alım sürecini başlatıyoruz
Bakan Koca: 20 bin sözleşmeli personel alım sürecini başlatıyoruz
“Ucuz gıda, gıda güvenliği ihlal ediyor”
“Ucuz gıda, gıda güvenliği ihlal ediyor”
Prof. Dr. Kara: Omicron varyantı hücreye daha kolay girebiliyor
Prof. Dr. Kara: Omicron varyantı hücreye daha kolay girebiliyor
Prof. Dr. Taşova: Covid-19 ilaçları hastalık süresini azaltacak
Prof. Dr. Taşova: Covid-19 ilaçları hastalık süresini azaltacak
PENİSİLİNİN İCADI VE DÜNYA NÜFUSUNDA HIZLI ARTIŞ
PENİSİLİNİN İCADI VE DÜNYA NÜFUSUNDA HIZLI ARTIŞ

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma