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Bakan Koca: Otizm tarama programıyla 2 milyon çocuğumuza ulaştık

01 Nisan 2022 Cuma 14:01
Bakan Koca: Otizm tarama programıyla 2 milyon çocuğumuza ulaştık

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yaklaşık 5 yıl önce başlattığımız otizm tarama programıyla 2 milyon çocuğumuza ulaştık. Bu program başarı ile uygulanmaya devam ediyor. Bu başarının ardından yeni hedefimiz, erken müdahale konusunda da çok daha nitelikli bir hizmet seviyesine ulaşmaktır" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, çevrim içi katıldığı 'Otizm Farkındalık Günü Sempozyumu'nun açılış konuşmasını yaptı. Koca, doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan karmaşık bir nöro-gelişimsel bozukluk olan, bireylerin sosyal gelişimini, iletişimini ve davranışlarını etkileyen otizmin görülme oranlarındaki artışla giderek önem kazandığını söyledi. 

'OTİZM SON 20 YILDA 240 KAT ARTTI'

Son 20 yılda otizmin dünyada görülme sıklığının 240 kat arttığını ve bu artışın yapılacak hizmetlerin önemini ortaya koyduğunu belirterek, "Sağlık Bakanlığı olarak bu alanda kısa vadede çözüm üretmemiz gereken sorunların yanı sıra diğer ülkelere de örnek teşkil edecek ve ülkemize uzun yıllar hizmet edecek alt yapı projelerine ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Sorun tespit ettiğimiz 17 farklı alanda titiz çalışmalar yürütüyoruz. Bu bağlamda ekibimiz uluslararası paydaşlarla yeni projeler üzerine çalışıyor. Ayrıca sivil toplum kuruluşlarımızla her aşamada iş birliği yapıyoruz. İş birliği ile hizmetlerin niteliğini daha üst seviyelere çıkarmayı amaçlıyoruz" dedi.

'2 MİLYON ÇOCUĞUMUZA ULAŞTIK'

Bu alanda üst düzey hizmet seviyesine ulaşmak istediklerini, bunun zor ve uzun bir yolculuk olduğunu ancak kararlılıkla çalışmaya devam ettiklerini vurgulayarak, "Çalışmalarımızı bir planlama çerçevesinde titizlikle yürütüyoruz. Bir örnek vermek gerekirse; otizmin olumlu gidişine katkı sağlayan en önemli iki etken olan erken fark edilme ve etkin erken müdahaleden ilki konusunda önemli bir mesafe kat ettik. Gururla belirtmeliyiz ki; yaklaşık 5 yıl önce başlattığımız otizm tarama programıyla 2 milyon çocuğumuza ulaştık. Aile hekimlerimiz, saha koordinatörlerimiz ve çocuk ergen ruh sağlığı uzmanlarımız tarafından program başarı ile uygulanmaya devam ediyor. Bu başarının ardından yeni hedefimiz, erken müdahale konusunda da çok daha nitelikli bir hizmet seviyesine ulaşmaktır. Bakanlığımızın, içinde bulunduğumuz 2022 yılında, bu amaçla yeni çalışmalar başlatacağını ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanı Fahrettin KocaOtizm Tarama Programı
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