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Bakan Koca: Okulların kapanması asla gündem olmayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu üyelerinin sıkça yöneltilen okulların durumu hakkındaki sorulardan şikayetçi olduğunu belirterek, "En net şekilde ve kararlı bir tavırla okullarımızın kapanmasının asla gündem olmayacağını bir kez daha ifade ediyoruz. Okulların kapanması söz konusu değil, gündemimizde olmayacak" dedi.

20 Ekim 2021 Çarşamba 22:30
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Bakan Koca: Okulların kapanması asla gündem olmayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama yaptı. Koca, bugünkü toplantının salgının seyri, vakaların genç nüfustaki durumu, aşı programı ve influenza (grip) gündemi üzerine gerçekleştirildiğini bildirdi. 

Vakaların neredeyse yarısının 30 yaş altındaki vatandaşlar olduğunu aktaran Koca, "Gençlerimiz hastalığı hastaneye yatmadan geçirseler de bulaştırabilecekleri büyüklerimiz halen hastanede tedavi edilmek zorunda kalabiliyor. Bu durum artık sorumluluğun gençlerde olduğunu teyit ediyor. Salgının ilk dönemlerinde en çok kısıtlama 65 yaş üzeri büyüklerimize uygulanmış ve büyük bir fedakarlıkla kurallara uymuş ve sorumluluklarını yerine getirmişlerdi. Bugün sorumluluk alma, ön safta mücadele etme sırası gençlerimizdedir. Gençler, sorumlu davranarak evlerinize, sevdiklerinize, büyüklerinize virüs taşımamak için tedbirlere uymalı ve en kısa sürede tam aşılı hale gelmelisiniz. Gençler, sizleri mücadelede ön safa davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

'GÖNÜLLÜ DESTEĞİNE İHTİYAÇ VAR'

Aşıya dikkat çeken Fahrettin Koca, ikinci doz ve hatırlatma dozunun zamanı gelen vatandaşların hiç vakit kaybetmeden aşılarını tamamlamalarının kendileri ve toplum için son derece kıymetli bir adım olacağını vurguladı. 

Koca, Turkovac aşısı için yaptığı çağrıda ise "Aşımızın geliştirilmesinin her safhasında bağımsız bir bilim heyeti aşı çalışmasının sonuçlarını değerlendirerek bir sonraki aşamaya geçmesine izin vermektedir. Bilimsel çalışmaların bağımsız bilim insanlarımızca değerlendirildiğinden ve güvence altına alındığından emin olunuz. Bulunduğumuz aşamada ise iki doz inaktif aşı olmuş sağlıklı bireylerin gönüllü olarak destek vermesine ihtiyaç var. Kendi aşımız kendi gücümüzdür. Bu güce güç katacak gönüllüler e-Nabız üzerinden gönüllü olmaya müracaat edebilir ya da en yakın şehir hastanesine ulaşabilirler. Yerli aşımıza destek verin, salgına karşı kendi güvencemiz somut hale gelsin" dedi.

'GRİP AŞILARI TANIMLANMAYA BAŞLADI'

İnfluenza virüsünün geçen yılın aksine bu sene dünyada artış eğiliminde olduğunu açıklayan Koca, mesajlarına şöyle devam etti:

"Geçen yıl bildiğiniz üzere influenza neredeyse hiç görülmedi. Tüm dünyada gerek maske kullanımı sebebiyle gerekse virüsün yayılım yollarının sınırlanmış olması sebepleriyle bir influenza salgını görülmedi. Bu yıl dünyada influenza artış eğiliminde olmasına rağmen, henüz ülkemizde görülmedi. Ancak diğer solunum yolları virüsleri ise yaygın şekilde görülmeye başladı. Bu durum maske ve mesafe kullanımında bu yıl geçen yıla göre daha gevşek olduğumuzu gösteriyor. Tedbir bizi influenzaya karşı da korur. 65 yaş üzeri büyüklerimiz ve risk grubundaki vatandaşlarımız için grip aşıları tanımlanmaya başlanmıştır. Aşılar stoklara girdikçe influenza aşısı tanımlanmaya devam edilecektir."

'ASLA GÜNDEM OLMAYACAK'

Bakan Koca, Bilim Kurulu üyelerinin kendilerine çok sayıda 'Okullar açık kalacak mı?' sorusu ile müracaat edilmesinden şikayetçi olduğunu belirterek, "En net şekilde ve kararlı bir tavırla okullarımızın kapanmasının asla gündem olmayacağını bir kez daha ifade ediyoruz. Okulların kapanması söz konusu değil. Gündemimizde olmayacak. Bu sorunun gündemde kalmasının ise hiçbir faydası da manası da yok. Çocuklarımızı koruyarak, tedbirlere uyarak eğitimin her kademesinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

DHA

Son Güncelleme: 21.10.2021 08:48
Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanıFahrettin KocaKoronavirüsCovid19OkulEğitim
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