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Bakan Koca, koronavirüste son durumu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 145 bin 411 testten 2 bin 576 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden 85 kişi ile toplam can kaybı 10 bin 972'ye yükseldi.

10 Kasım 2020 Salı 08:05
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Bakan Koca, koronavirüste son durumu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 145 bin 411 testten 2 bin 576 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle 85 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 47 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 15 milyon 273 bin 222, toplam hasta sayısı 396 bin 831, toplam vefat sayısı 10 bin 972, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 867, toplam iyileşen hasta sayısı 340 bin 286 oldu. Tabloda yer alan haftalık oranlarda ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,9, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 34,9, ortalama temaslı tespit süresi 12 saat, filyasyon oranı yüzde 99,7 olarak belirlendi.

'HASTA SAYIMIZ DA AĞIR HASTA SAYIMIZ DA ARTIYOR'

Bakan Koca güncel verilere ilişkin, "Bugün tespit edilen 2 bin 576 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız dünden 127 fazla. Salgının yayılma hızının arttığı bu dönemde en etkili silahımız düzgün şekilde ağız ve burnunu kapayacak şekilde maske takmaktır. Maskenizi doğru takarak virüs yükünü azaltın" değerlendirmesinde bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaKoronavirüsPandemi
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