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Bakan Koca koronavirüste son durumu paylaştı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 113 bin 317 testten 1721'i pozitif çıktı, yaşamını yitiren 74 kişi ile toplam can kaybı 7 bin 785'e yükseldi.

25 Eylül 2020 Cuma 09:22
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Bakan Koca koronavirüste son durumu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 113 bin 317 test yapıldı, 1721 kişide daha koronavirüse rastlandı. Virüs nedeniyle 74 kişi hayatını kaybederken, 1241 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 9 milyon 721 bin 687, toplam hasta sayısı 309 bin 790, toplam vefat sayısı 7 bin 785, hastalarda zatürre oranı yüzde 6.6, ağır hasta sayısı 1573, toplam iyileşen hasta sayısı 271 bin 964 oldu.

'SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZIN YANINDA OLALIM'

Bakan Koca verilere ilişkin, "Ağır hasta sayımız 1573'e ulaştı. Hastalarda zatürre oranı yüzde 6.6, düşmeye devam ediyor. Bugün tespit edilmiş yeni hasta sayımız 1721. Sağlıkçılarımız son derece özverili. Tedbirlere uyarak sağlık çalışanlarımızın yanında olalım" değerlendirmesinde bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanıFahrettin KocaKoronavirüsPandemiCovid19
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