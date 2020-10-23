Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1198
ALTIN
487.268
DOLAR
7.9168
STERLİN
10.3853
EURO
9.3577
Azerbaycan cephesinde son durum
Son Dakika
Azerbaycan cephesinde son durum
Seçimler öncesi son kez karşı karşıya geldiler
Son Dakika
Seçimler öncesi son kez karşı...
Yola EYP atıp kaçan 2 şüpheliden 1'i yakalandı
Son Dakika
Yola EYP atıp kaçan 2...
İki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika
İki grup arasında silahlı kavga:...
Yusuf Yazıcı yıldızlaştı, Lille farklı kazandı 
Son Dakika
Yusuf Yazıcı yıldızlaştı, Lille farklı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Koca koronavirüste son durumu açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, 22 Ekim tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 117 bin 198 olurken, hasta sayısı 2 bin 102 olarak açıklandı. Bugün koronavirüsten 71 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte bin 581 hasta ise iyileşti.

23 Ekim 2020 Cuma 08:25
3 Okunma
Bakan Koca koronavirüste son durumu açıkladı

Bugün tespit edilen 2.102 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.599. Sağlık çalışanlarımız için en önemli mücadele alanı ağır hastaları tedavi ederek sayılarını azaltmak Bize düşen çok daha kolay. Başta maske ile tedbirlere uyarak mücadeleye destek verin

Bakan Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 117 bin 198 testten 2 bin 102 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle 71 kişi hayatını kaybederken, 1581 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 12 milyon 876 bin 267, toplam hasta sayısı 355 bin 528, toplam vefat sayısı 9 bin 584, toplam ağır hasta sayısı 1599, toplam iyileşen hasta sayısı 310 bin 27 oldu. Tabloda yer alan haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 5.6, yatak doluluk oranı yüzde 48.1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65.2, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 32.1, ortalama temaslı tespit süresi 7.5 saat, filyasyon oranı yüzde 99.6 olarak belirlendi.

'BAŞTA MASKE İLE TEDBİRLERE UYARAK MÜCADELEYE DESTEK VERİN'

Bakan Koca güncel verilere ilişkin, "Bugün tespit edilen 2 bin 102 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1599. Sağlık çalışanlarımız için en önemli mücadele alanı, ağır hastaları tedavi ederek sayılarını azaltmak. Bize düşen çok daha kolay. Başta maske ile tedbirlere uyarak mücadeleye destek verin" değerlendirmesinde bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaSağlık BakanıPandemiKoronavirüsCovid19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akciğer kanseri tedavisinde 7 branşlı yol haritası
Akciğer kanseri tedavisinde 7 branşlı yol haritası
Prostat kanserinde 3 boyutlu robot teknolojisiyle 'nokta atışı' tedavi
Prostat kanserinde 3 boyutlu robot teknolojisiyle 'nokta atışı' tedavi
'Filyasyon gelmezse, çıkıp herkese sarılacağım'
'Filyasyon gelmezse, çıkıp herkese sarılacağım'
'Koronavirüs beyinde kalıcı hasar bırakıyor'
'Koronavirüs beyinde kalıcı hasar bırakıyor'
Hem grip hem de Covid-19’dan koruyan besinler
Hem grip hem de Covid-19’dan koruyan besinler
Bakan Koca koronavirüste son durumu açıkladı
Bakan Koca koronavirüste son durumu açıkladı
96 yaşında koronavirüsü yendi
96 yaşında koronavirüsü yendi
Grip aşısı olacak kişilere aile hekimleri karar verecek
Grip aşısı olacak kişilere aile hekimleri karar verecek
'Grip aşısı olduktan sonra rehavete kapılmayın'
'Grip aşısı olduktan sonra rehavete kapılmayın'

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma