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Bakan Koca: Koronavirüsle mücadelede ne olacağını net ifade edeceğiz

17 Şubat 2022 Perşembe 13:51
Bakan Koca: Koronavirüsle mücadelede ne olacağını net ifade edeceğiz

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bazı Avrupa ülkelerinde koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılmasına ilişkin, "Gelecek hafta düzenleyeceğimiz toplantıda, koronavirüsle mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra ne olacağını daha net ifade edeceğiz. Toplantıya maskenin ne zaman çıkacağı ve test konuları da dahil olacak" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, dün Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, koronavirüsün geçen hafta sonu itibarıyla pik yaptığını ve artık vaka sayılarında düşüş yaşandığını belirterek, "Önümüzdeki hafta daha aşağı doğru düşeceğini tahmin ediyoruz. Hastane yükü de giderek azalmış olacak. Şu an hastaneye yatışlar yüzde 28-30 gibi azalmış oldu. Yoğun bakıma yatış yüzde 15 oranında azaldı. Önümüzdeki 2-3 hafta içinde belirgin şekilde düşeceğini düşünüyoruz" dedi.

'NE OLACAĞINI GELECEK HAFTA İFADE EDECEĞİZ'

Bakan Koca, bazı Avrupa ülkelerinde koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılmasına ilişkin de "Gelecek hafta tüm basın mensuplarını çağırarak düzenleyeceğimiz toplantıda, koronavirüsle mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra ne olacağını daha net ifade edeceğiz. Toplantıya maskenin ne zaman çıkacağı ve test konuları da dahil olacak" diye konuştu.

Bakan Koca, ayrıca koronavirüsle mücadelede yeni ilaca başladıklarını belirterek, "Yerlileştirdiğimiz Molnupiravir’i piyasaya dağıttık. Yaklaşık 700 dolar olan ilacı, 70'te 1 maliyete indirerek piyasaya verdik. Dünyada yaygın kullanılan ilacı hızla yerlileştirip piyasaya vermiş olduk. Biz genelde 65 üstü olanlara bu ilacı veriyoruz" dedi. 

'MARTTA OMİCRON'A YÖNELİK TURKOVAC AŞISINI TAMAMLAYACAĞIZ'

Bakan Koca, gelecek hafta yapılacak olan Bilim Kurulu toplantısının ardından bundan sonraki süreci daha net ifadelerle açıklayacaklarını vurgulayıp, "Bundan böyle sadece hasta olana test yapılsın istiyoruz. Hasta olan maskesini taksın ve kendisini izole etmiş olsun. Belirti olursa hastaneye yatsın ve gerekirse test yapılsın ancak kişi 65 yaş üstündeyse Molnupiravir’e erken başlasın, bu çok önemli" diye konuştu. 

Turkovac aşısının bütün devlet hastanelerinde uygulanması için de yarından itibaren sevkiyatın başlayacağını kaydeden Bakan Koca, şöyle devam etti:

"Gelecek haftadan itibaren sadece eğitim ve araştırma veya şehir hastaneleri değil, ilçeler de dahil olmak üzere aşılama başlayacak. Turkovac'ın, 'Omicron' varyantı ile ilgili çalışmaları kapsamında hayvan çalışmaları başladı, 2'nci dozu yarın yapılıyor olacak. Mart ayında da Omicron varyantına yönelik Turkovac aşısını tamamlamayı düşünüyoruz. Piyasaya sürülen Turkovac aşılarıyla ilgili ise biz şu anda piyasaya toplam 800 bin aşı verdik. Pazartesi günü 200 bin daha vereceğiz ve ardından her hafta artarak devam edecek. Ayda yaklaşık 2,5 milyona çıkacağız. Talep iyi, daha iyi olacağını tahmin ediyoruz. Çünkü bugüne kadar eğitim ve araştırma ve büyük hastanelerde uygulanıyordu. Aile hekimlerine daha verilmedi. İki hafta sonra aile hekimlerine dağıtılmış olur. Erişimi daha kolay olunca kullanımı artmış olacak. İki Biontech artı Turkovac çalışması devam ediyor. Gebeler ve çocuklarla ilgili de başladı."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanı Fahrettin KocaKoronavirüs
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