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Bakan Koca koronavirüs tablosunu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 141 bin 994 testten 2 bin 516 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden 84 kişi ile toplam can kaybı 10 bin 887'ye yükseldi.

09 Kasım 2020 Pazartesi 08:36
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Bakan Koca koronavirüs tablosunu paylaştı

Koronavirüs salgınında can kaybı 10 bin 887'ye yükseldiSağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 141 bin 994 testten 2 bin 516 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle 84 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 18 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 15 milyon 127 bin 811, toplam hasta sayısı 395 bin 255, toplam vefat sayısı 10 bin 887, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 740, toplam iyileşen hasta sayısı 338 bin 239 oldu. Tabloda yer alan haftalık oranlarda ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4,7, yatak doluluk oranı yüzde 51,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,5, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 32,9, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı yüzde 99,7 olarak belirlendi.

'HASTA SAYIMIZ DA AĞIR HASTA SAYIMIZ DA ARTIYOR'

Bakan Koca güncel verilere ilişkin, "Bugün tespit edilen 2 bin 516 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 2 bin 740’a ulaştı. Bugün taburcu olan 2 binden fazla iyileşen hastamız oldu. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun. Hijyene dikkat edin. Maske kullanın." değerlendirmesinde bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanıFahrettin KocaKoronavirüsCovid19Pandemi
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