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Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu açıkladı

Bakan Koca: Bugün tespit edilen 2 bin 311 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız dünden 100 fazla. Bu artışa engel olmak zorundayız. Hastalığa yakalanmayı göze alacak kadar mecbur olmadıkça temas ve hareketlilikten uzak durun. Hijyene önem verin. Maske kullanın.

06 Kasım 2020 Cuma 08:47
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Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 146 bin 28 testten 2 bin 311 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden 81 kişi ile toplam can kaybı 10 bin 639'a yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 146 bin 28 testten 2 bin 311 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle 81 kişi hayatını kaybederken, 1714 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 14 milyon 700 bin 951, toplam hasta sayısı 386 bin 820, toplam vefat sayısı 10 bin 639, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 564, toplam iyileşen hasta sayısı 332 bin 379 oldu. Tabloda yer alan haftalık oranlarda ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4.7, yatak doluluk oranı yüzde 51.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.5, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 32.9, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı yüzde 99.7 olarak belirlendi.

'BU ARTIŞA ENGEL OLMAK ZORUNDAYIZ'

Bakan Koca güncel verilere ilişkin, "Bugün tespit edilen 2 bin 311 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız dünden 100 fazla. Bu artışa engel olmak zorundayız. Hastalığa yakalanmayı göze alacak kadar mecbur olmadıkça temas ve hareketlilikten uzak durun. Hijyene önem verin, maske kullanın" değerlendirmesinde bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaSağlık BakanıPandemiKoronavirüs
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