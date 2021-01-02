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Bakan Koca: İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu virüs görüldü

Bakan Koca: İngiltere kaynaklı mutasyon sebebiyle yapılan incelemelerde bu ülkeden yurda giriş yapan 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edilmiş ve kontrol altına alınmıştır. İngiltere’den yurda girişler geçici olarak tamamen durdurulmuştur. 

02 Ocak 2021 Cumartesi 08:41
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Bakan Koca: İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu virüs görüldü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonlu koronavirüs vakalarına ilişkin, "İngiltere'den son dönemde yurda giriş yapan ve PCR test sonucu pozitif çıkan kişilerden geriye dönük taramalar neticesinde 15 kişide yeni mutasyon ile uyumlu virüs yükü tespit edilmiştir. Bu kişiler tarama başladığından beri izolasyon altındadır" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüste mutasyon vakalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Mutasyonla ilgili daha önce gerekli önlemlerin alındığını kaydeden Bakan Koca, "Bilindiği üzere İngiltere tarafından duyurulan virüsteki mutasyon ile ilgili olarak tedbirler alınmış ve bu ülkeden yurda girişler askıya alınmıştı. Ayrıca son dönemde İngiltere'den ülkemize girmiş kişilerin tamamı da geriye dönük tarama altına alınmıştı. Halk Sağlığı referans laboratuvarlarımızın da yurdun çeşitli bölgelerinden düzenli taramalar yaptığını da bildirmiştik" ifadelerini kullandı.

İngiltere'den yurda giriş yapan kişilerin PCR testleri pozitif çıkanların 15'inde mutasyon uyumlu virüse rastalandığını bildiren Koca, açıklamasına şöyle devam etti:

"İngiltere'den son dönemde yurda giriş yapan ve PCR test sonucu pozitif çıkan kişilerden geriye dönük taramalar neticesinde 15 kişide yeni mutasyon ile uyumlu virüs yükü tespit edilmiştir. Bu kişiler tarama başladığından beri izolasyon altındadır. İzolasyonları devam eden kişilerin temas çevreleri de karantinaya alınmış ve yaygın temas taraması yapılmış ve kontrol altına alınmıştır. Yurt çapında yapılan düzenli taramalarda mutasyonlu virüs İngiltere'den giriş yapan kişiler dışında tespit edilmemiştir. İngiltere'den yurda girişler geçici olarak tamamen durdurulmuştur. Gelişmelerden vatandaşımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıFahrettin KocaKoronavirüsMutasyonİngiltere
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