Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13
hafif yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,813.37
ALTIN
741.60
DOLAR
12.84
STERLİN
17.15
EURO
14.58
36 adet tarla ihale usulü ile kiraya veriliyor 
36 adet tarla ihale...
Sözleşmeli Personel Alınacak
Sözleşmeli Personel Alınacak
Bilişim Personeli Alınacak
Bilişim Personeli Alınacak
Öğretim Üyesi alınacak
Öğretim Üyesi alınacak
Amasya Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi alıyor
Amasya Üniversitesi 11 Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Koca: En çok vaka artışı Tunceli, Adana ve Gümüşhane'de

30 Kasım 2021 Salı 10:32
3 Okunma
Bakan Koca: En çok vaka artışı Tunceli, Adana ve Gümüşhane'de

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı haftalık vaka haritasına göre, 100 bin nüfusta en çok vaka artışı, Tunceli, Adana ve Gümüşhane'de oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 13-19 Kasım tarihleri arasında illere göre Covid-19 vaka sayılarının güncellendiği haritayı paylaştı. Haritaya göre; İstanbul'da her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 277,88, Ankara'da 197,20, İzmir'de 70,02 oldu. Vaka sayısı en çok artan iller ise sırasıyla Tunceli, Adana, Gümüşhane, Mersin, Sinop, Hatay, Burdur, Kilis, Giresun, Mardin oldu. Bu illerde her 100 bin kişide vaka sayısı Tunceli 462,59, Adana 323,77, Gümüşhane 213,12, Mersin 256,27, Sinop 379,75, Hatay 276,20, Burdur 176,72, Kilis 172,98, Giresun 281,24 ve Mardin'de 20,59 olarak kayıtlara geçti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanı Fahrettin KocaKoronavirüsVaka Sayısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“AIDS’le mücadele, Covid-19 etkisiyle durma noktasına geldi”
“AIDS’le mücadele, Covid-19 etkisiyle durma noktasına geldi”
"Yeni varyantlar aşı değil, tam tersine 'aşısızlık' yüzünden çıkıyor"
"Yeni varyantlar aşı değil, tam tersine 'aşısızlık' yüzünden çıkıyor"
Prof. Dr. Ceyhan'dan 'Omicron' uyarısı
Prof. Dr. Ceyhan'dan 'Omicron' uyarısı
‘Öğle arası’ estetiğinde hyalüranik asitli ip yöntemi
‘Öğle arası’ estetiğinde hyalüranik asitli ip yöntemi
'Çocuklarda gribal enfeksiyon arttı, okullarda mutlaka maske takılmalı'
'Çocuklarda gribal enfeksiyon arttı, okullarda mutlaka maske takılmalı'
Aralık ve ocakta büyük artış olabilir
Aralık ve ocakta büyük artış olabilir
Kovid hastası anne, yapay kalp ve akciğerle bebeğini dünyaya getirdi
Kovid hastası anne, yapay kalp ve akciğerle bebeğini dünyaya getirdi
Prof. Dr. Ceyhan: TURKOVAC ile ilgili bilimsel açıklama yok
Prof. Dr. Ceyhan: TURKOVAC ile ilgili bilimsel açıklama yok
Kyoto Üniversitesi’nde ‘hafıza silme’ çalışması
Kyoto Üniversitesi’nde ‘hafıza silme’ çalışması

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma