Bakan Koca: Delta plus 3 ilde 3 kişide görüldü

ANKARA DHA

Delta plus 3 ilde 3 kişide görüldü. Bu kişiler aşılı değil. birbiriyle temaslı kişiler değil.

Delta varyantı sayıları giderek artıyor, 284’lere kadar çıktı. İl sayımız da artıyor, 30’u buldu.Yakında kritik görev almış olan kişiler de belediye başkanları dahil olmak üzere üçüncü dozu açmış olacağız.

Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Gümüşhane, Eskişehir, Artvin, Denizli ve Bartın. Salgının sonu aşı ile geliyor. Yarına bugünden daha güvenli bakabilmek için aşınızı olun.