Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Türk ve Gürcü akademisyenler ‘HIV ve AIDS’e karşı öğrencileri bilinçlendirdi
Türk ve Gürcü akademisyenler ‘HIV...
Beşiktaş, Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı
Koronovirüs salgınına karşı probiyotik dopingi
Koronovirüs salgınına karşı probiyotik dopingi
'Etkin Kütüphane Projesi' hayata geçirildi
'Etkin Kütüphane Projesi' hayata geçirildi
Bakan Kasapoğlu özel sporcularla bir araya geldi
Bakan Kasapoğlu özel sporcularla bir...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Koca'dan koronavirüs önlemleri açıklaması

02 Mart 2020 Pazartesi 11:09
10 Okunma
Bakan Koca'dan koronavirüs önlemleri açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse karşı Türkiye'yi titizlikle korumak için gerekli her tedbiri almaya devam ettiklerini belirterek, İran, Irak ve Gürcistan sınırlarında alınan önlemleri açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yeni tip koronavirüse karşı İran, Irak ve Gürcistan sınırlarında alınan önlemleri açıkladı. İran ile sınırların 23 Şubat'ta karşılıklı olarak kapatıldığını belirten Bakan Koca, "Irak ile karayolu geçişlerimiz ise karşılıklı olarak kapatılmıştır. Uygulama, mevcut koşullara bağlı ve geçicidir. İran, Irak ve Gürcistan ile olan 8 sınır kapımızda ise sahra hastanelerimiz kurularak üst düzey önlemler alınmaktadır. Ambulanslarımız ve ekiplerimiz, UMKE araçlarımız, lojistik araçlarımız sınır bölgelerinde görev başındalar. Yeni koronavirüs hastalığına karşı ülkemizi titizlikle korumak için gerekli her tedbiri almaya devam ediyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanıKoronavirüsFahrettin Koca
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doktorlar şiddet 'salgın'ı ile karşı karşıya
Doktorlar şiddet 'salgın'ı ile karşı karşıya
İnsanların deneyimleri beynin yapısını şekillendiriyor
İnsanların deneyimleri beynin yapısını şekillendiriyor
Koronovirüs salgınına karşı probiyotik dopingi
Koronovirüs salgınına karşı probiyotik dopingi
Kalbiniz için en az 6 saat uyuyun
Kalbiniz için en az 6 saat uyuyun
"Grip sezonunda kalabalıktan uzak durmalıyız"
"Grip sezonunda kalabalıktan uzak durmalıyız"
Ambulans şoförlerinin zamanla yarışı
Ambulans şoförlerinin zamanla yarışı
Covid-19 (koronavirüs) salgınında ölü sayısı 2801’e yükseldi 
Covid-19 (koronavirüs) salgınında ölü sayısı 2801’e yükseldi 
Prof. Dr. Küçükersan: Hayvan beslemek ilaç sayısını azaltıyor
Prof. Dr. Küçükersan: Hayvan beslemek ilaç sayısını azaltıyor
Bebekler Biberondan Bardağa Rahat Geçiyor
Bebekler Biberondan Bardağa Rahat Geçiyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı