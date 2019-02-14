Bakan Koca'dan ilaç fiyatları açıklaması

İSTANBUL - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Ofisi tarafından organize edilen "Avrupa Halk Sağlığı Acil Durumlarına Hazırlıklılık ve Yanıt Bölgesel Eylem Planı Bakanlar Toplantısı sonrasında bir basın toplantısı düzenledi. Beşiktaş'ta bir otelde gerçekleşen toplantıya Bakan Koca'nın yanı sıra, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Zsuzsanna Jakab da katıldı.



Bakan Koca basın toplantısında, "İlaç fiyatlarındaki kur güncellemesi tüketiciye yansıyacak mı?" şeklindeki soruya, "Fiyat güncellenmesinin her yıl Şubat'ın 5'ine kadar yapılması gerekiyor. Bir önceki yılın euro kurunun belirli bir çarpanıyla elde edilen bir fiyat güncellemesinden bahsediyoruz. Bununla ilgili biz sektörle bir araya geldik. Hem yerli hem de global üreticilerle bir araya gelerek bu konuyu, bundan sonraki süreçte yüzde 70 olarak uygulanan çarpanın uygulanabilirliğini sağlamak açısından yüzde 60 olarak düzenlemeyi ve bununla ilgili tebliğin resmi gazetede yayınlandığını belirtebilirim. Bu oranın yüzde 60 olarak uygulandığını, bunun karşılığı olarak yüzde 26.1 artışa tekabül ettiğini ve bununda uygulamak istediğimizi konuştuk. Sektörle de bu anlamda mutabık kaldık. 19 Şubat itibariyle de yürürlüğe girmiş olacak. Bu süreçte yer yer üretici, depo, eczacının içinde olduğu bir tedarik zinciri var. İlaç takip sistemi dediğimiz son derece güvendiğimiz ve yakından takip ettiğimiz bir sistem var. Yerinden denetimlerle, özellikle 900 kişi denetim elemanımız var. Son üç haftadır sahadalar. Yer yer sıkıntılar olduğunu, idari yaptırımlar uygulandığını daha öncede söylemiştim. Bu süreçte fiyat artışının nedeniyle fırsatçılık oluşturulmasına asla izin vermeyeceğimize, bundan sonraki süreçte de yakinen takip edeceğimizi ve hiçbir şekilde vatandaşımızı ilaçsız bırakmama noktasında kararlı olduğumuzu belirtmek isterim" diye yanıt verdi.



“SURİYELİ SAĞLIK PERSONELİNİN SİSTEME GİRMESİNİ SAĞLAMIŞ OLDUK"



Bakan Koca, Suriyeli göçmenler konusunda DSÖ'den Türkiye'nin nasıl bir yardım aldığının sorulması üzerine ise, “Özellikle Suriyeli 4 milyon vatandaşın sağlık hizmetlerini ücretsiz yaptığımızı ve bu süreçte 1 buçuk milyon ameliyat yapıldığını, 2 milyon hastanın yatarak tedavi edildiğini ve 5 milyon kişinin aşılama yapıldığını belirtebilirim. Bunu başarabilen çok fazla ülke yok. Bunun dışında özellikle DSÖ'den daha çok teknik destek aldık ve Suriyeli sağlık personelinin sisteme girmesini sağlamış olduk. Ayrıca Türkiye'nin bu süreçte Cerablus dahil olmak üzere 6 tane hastanemiz ve 178 tane göçmen sağlığı merkezi var. Buralarda ücretsiz hizmetler sağlanıyor" diye yanıt verdi.



Bakan Koca ayrıca, "Önümüzdeki dönemde Çobanbey'de 200, Mare'de 75 yataklı, El- Bab'da 200 yataklı olmak üzere inşaat çalışmaları devam eden, Çobanbey ve Mare hastanelerinin açılış çalışmaları hızla devam ediyor. El- Bab hastanesi de Ekim ayı içerisinde hizmete açmayı planlıyoruz. Bunun dışında Yemen'e iki tane sahra hastanesi açtık. Ayrıca Yemen'den gelen 100 hastayı da tedavi etmeyi sürdürüyoruz" dedi.



"SURİYE'DE 2 TANE MERKEZLERİ BULUNUYOR"



DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Zsuzsanna Jakab, "İdlib bölgesinde bir hastane kurmayı planlıyor musunuz?" şeklindeki soruya, "Tüm Suriye yaklaşımında BM hükmü gereğince son derece aktif rol aldık. Gaziantep'te bir bölgesel ofisimiz var. Ve tüm Suriye savaşı boyunca burada aşılama gibi faaliyetleri hayata geçirdik. Türkiye ile mültecileri korumam konusunda iş birliğimiz söz konusu.



Bizim için önemli olan bir başka şey; Türk doktorlarının Suriyeli doktorları eğitmesi ve işlevsel hale getirmesi son derece önem teşkil ediyor. Savaşın devam etmekte olduğunu biliyoruz ve bir an önce bitmesini umuyoruz. Sadece Gaziantep'te değil, Suriye'de 2 tane merkezleri bulunuyor" dedi.