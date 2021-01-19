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Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Bakan Koca: Aşılama programının 1. aşamasının 2. adımına geçiyoruz.

19 Ocak 2021 Salı 09:13
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Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Bugünden itibaren Huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile bu vatandaşlarımızın bakımından sorumlu kişilerin aşılanmasına başlanacak. Aynı zamanda 90 yaş üzeri vatandaşlarımız için de program bugün başlıyor.

'AŞILAMA PROGRAMININ BİRİNCİ AŞAMANIN İKİNCİ ADIMINA GEÇİLDİ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama programının 1'inci aşamasının 2'nci adımına geçildiğini belirterek, "Bugünden itibaren huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile bu vatandaşlarımızın bakımından sorumlu kişilerin aşılanmasına başlanacak. Aynı zamanda 90 yaş üzeri vatandaşlarımız için de program bugün başlıyor" ifadelerini kullandı.

Fahrettin Koca, 81 ilin sağlık müdürü ile aşı programı üzerine görüştüklerini belirterek, "Sağlık çalışanlarımızdan 830 bin kişi, aşının ilk dozunu oldu" dedi.

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "81 ilimizin sağlık müdürleri ile aşı programımızı değerlendirdik. Sağlık çalışanlarımızdan 830 bin kişi aşının ilk dozunu oldu. Dünyadaki en hızlı uygulamalardan birini gerçekleştirdik. Program takvimine göre sağlık çalışanları çarşamba gününe kadar aşılanmaya devam edilecek" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaSağlık BakanlığıKoronairüsCovid19Aşı
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