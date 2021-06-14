Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19
hafif yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1464
ALTIN
497.756
DOLAR
8.3403
STERLİN
11.7528
EURO
10.1080
Sürekli işçi kadrosuna 225 Temizlik Görelisi Alınacak
Sürekli işçi kadrosuna 225...
İstanbul Üniversitesi'nden gayrimenkul satış ihalesi
İstanbul Üniversitesi'nden gayrimenkul satış...
Kum-Çakıl ocağına 5 yıllık işletme ruhsatı verilecek
Kum-Çakıl ocağına 5 yıllık...
CEREN GÜNDOĞDU HERKESİ EVİNE GÖTÜRÜYOR
CEREN GÜNDOĞDU HERKESİ EVİNE GÖTÜRÜYOR
Kemer’de ticari yat satılacak
Kemer’de ticari yat satılacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Koca: Bugün 750 bin kişi aşı randevusu aldı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, bugün 750 bin kişinin aşı randevusu olduğunu duyurdu.

14 Haziran 2021 Pazartesi 10:46
4 Okunma
Bakan Koca: Bugün 750 bin kişi aşı randevusu aldı

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları sürüyor. Sağlık Bakanlığı’nın 'covid19asi.saglik.gov.tr' adresinde yer alan anlık verilere göre, bugün saat 09.20 itibari ile uygulanan aşı miktarı 33 milyon 826 bin 959'a ulaştı. Bu kapsamda, 1'inci doz uygulanan kişi sayısı 20 milyon 117 bin 162, 2'nci doz uygulanan kişi sayısı ise 13 milyon 709 bin 797 oldu. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bugün 750 bin kişinin aşı randevusu aldığını açıkladı. Bakan Koca, "750 bin kişi bugün, 11 Mart 2020'den sonraki hayatlarının belki de en mutlu anlarını yaşayacak" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaBakanAşıKoronavirüsCovid19Randevu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çocuklarda yüksek ateşe dikkat!
Çocuklarda yüksek ateşe dikkat!
Bakan Koca: Aşı var, zaman var
Bakan Koca: Aşı var, zaman var
Hastanelerde aşı kuyruğu
Hastanelerde aşı kuyruğu
Mimar Sasan Samadian Karantinada bitki besleme strese iyi geliyor!
Mimar Sasan Samadian Karantinada bitki besleme strese iyi geliyor!
Merve Çolak Dereli, Luva’nın poliklinik olacağını açıkladı
Merve Çolak Dereli, Luva’nın poliklinik olacağını açıkladı
Yaşamın durduğu noktada ECMO tedavisiyle mucize başarıyorlar
Yaşamın durduğu noktada ECMO tedavisiyle mucize başarıyorlar
'Pandemide kaygı, anksiyete bozukluğu ve depresyon yaşayanlar arttı'
'Pandemide kaygı, anksiyete bozukluğu ve depresyon yaşayanlar arttı'
Pehlevan: Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 40'a düştü
Pehlevan: Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 40'a düştü
Op. Dr. Oğuzhan Aydoğdu: Annelik estetiği ile hamilelik öncesine dönün
Op. Dr. Oğuzhan Aydoğdu: Annelik estetiği ile hamilelik öncesine dönün

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma