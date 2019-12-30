Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
114872
ALTIN
289.087
DOLAR
5.9412
STERLİN
7.8075
EURO
6.6506
Bursaspor, son anlarda hayat buluyor
Bursaspor, son anlarda hayat buluyor
Uzmanından 2020’nin mutluluk tüyoları
Uzmanından 2020’nin mutluluk tüyoları
"Grip tedavisinde antibiyotik kullanmayın"
"Grip tedavisinde antibiyotik kullanmayın"
Fenerbahçe ikinci yarıdan umutlu
Fenerbahçe ikinci yarıdan umutlu
Soğuk hava egzamayı artırıyor
Soğuk hava egzamayı artırıyor
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Koca: Bu menfur cinayetleri kınıyorum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fuat Mehmet Park ve Torbalı Devlet Hastanesi hekimi Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'i öldüren şüphelinin yakalandığını duyurarak, "Bu menfur cinayetleri en ağır şekilde kınıyorum" dedi.

Bakan Koca: Bu menfur cinayetleri kınıyorum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fuat Mehmet Park ve Torbalı Devlet Hastanesi hekimi Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'i öldüren şüphelinin yakalandığını duyurarak, "Bu menfur cinayetleri en ağır şekilde kınıyorum" dedi.

30 Aralık 2019 Pazartesi 13:36
7 Okunma
Bakan Koca: Bu menfur cinayetleri kınıyorum

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yazılı açıklama  yaptı. Koca, gece saatlerinde İzmir'den gelen haberlerin, tüm sağlık camiasını büyük bir üzüntüye sevk ettiğine dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bir gaspçı tarafından gerçekleştirilen iki ayrı saldırıda Torbalı İlçe Sağlık Müdürümüz Dr. Fuat Mehmet Park ve Torbalı Devlet Hastanesi hekimi Harun Gülcemal’in eşi Hatice Gülcemal hayatını kaybetmiştir. Hepimizin başı sağolsun. İlçe Müdürümüz Dr. Fuat Mehmet Park, daha önce 17 suçtan sabıkası bulunan bir şahıs tarafından gece saat 21.00 civarında evine zorla girilerek, gasp edilmeye çalışılmış ve ateşli silah ile başından vurulmuştur. Ağır yaralı halde Torbalı Devlet Hastanesine kaldırılan İlçe Müdürümüz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Zanlı aynı bölgede ikâmet eden Torbalı Devlet Hastanesi’nde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Harun Gülcemal’in evine de aynı şekilde gasp amaçlı girmeye çalışmış, saldırıda hekimimizin eşi Hatice Gülcemal’i silahla vurarak öldürmüştür. Olay sonrasında gaspçının yeri, emniyet ekipleri tarafından tespit edilmiş ve çıkan çatışmada bu kez bir polis memuru ağır yaralanmıştır. Yaralanan emniyet mensubunun tedavisi Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde devam etmektedir. Fail, kısa süre önce emniyet ekipleri tarafından yaralı olarak ele geçirilmiştir." 

Bakan Koca, "Bu menfur cinayetleri en ağır şekilde kınıyorum. Konunun her boyutuyla bizzat takipçisi olacağım" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanı Fahrettin KocaİzmirBu Menfur Cinayetleri Kınıyorum
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Grip tedavisinde antibiyotik kullanmayın"
"Grip tedavisinde antibiyotik kullanmayın"
Soğuk hava egzamayı artırıyor
Soğuk hava egzamayı artırıyor
6 saatten az uyuyanlarda kalp ritim bozukluğu riski
6 saatten az uyuyanlarda kalp ritim bozukluğu riski
Karaciğer Yağlanması Tedavisinde Anahtar Kelime; ‘Yaşam Tarzı’
Karaciğer Yağlanması Tedavisinde Anahtar Kelime; ‘Yaşam Tarzı’
“Kök hücre tedavisi ilerlemiş kireçlenmelerde bile etkili olabilir”
“Kök hücre tedavisi ilerlemiş kireçlenmelerde bile etkili olabilir”
Kanser tedavilerindeki ağrılara karşı masaj terapisi
Kanser tedavilerindeki ağrılara karşı masaj terapisi
“Menopoz döneminde diş kaybına dikkat”
“Menopoz döneminde diş kaybına dikkat”
Dünya'nın en değerli pasaportu
Dünya'nın en değerli pasaportu
Prof. Dr. Türkez: Bordan alzheimer ve parkinson tedavisi için ilaç yaptık
Prof. Dr. Türkez: Bordan alzheimer ve parkinson tedavisi için ilaç yaptık

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans