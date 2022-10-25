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Bakan Koca: Bartın'da yaralanan işçilerden 2'sinin durumu kritik

25 Ekim 2022 Salı 14:03
Bakan Koca: Bartın'da yaralanan işçilerden 2'sinin durumu kritik

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Amasra'daki maden kazasında yaralanan ve İstanbul'a sevk edilen 6 yaralının sağlık durumuna ilişkin, "Şu an 3 madencimiz entübe, yoğun bakımda. Bugün veya yarın muhtemelen 1 yaralımızı daha solunum cihazından ayırabiliriz. Genel durumları daha iyi, kötüye gidişleri yok; ama 2 kişinin kritik durumu devam ediyor" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Koca, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden kazasında yaralanan ve İstanbul'da tedavi gören işçilerin durumuna ilişkin, "Şu an 3 madencimiz entübe, yoğun bakımda. Bugün veya yarın muhtemelen bir yaralımızı daha solunum cihazından ayırabiliriz. Diğer 3 yaralıdan biri zaten servise çıkarılmıştı. Yarın muhtemelen 1 hastamız daha yoğun bakımdan servise çıkarılabilir. Genel durumları daha iyi, kötüye gidişleri yok; ama 2 kişinin kritik durumu devam ediyor" dedi.

'SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEKTEN MEN DURUMU DEĞERLENDİRİLDİ' 

Bakan Koca, İstanbul Ataşehir'deki özel bir hastanede yaşlı kadına yönelik kötü muameleyle ilgili de "Bildiğiniz gibi hadisenin görüntüleri ortaya çıkar çıkmaz tedbir aldık. Müfettişlerimizi görevlendirdik. Soruşturma, disiplin kuruluna geçen hafta geldi. İlgili sağlık çalışanlarının meslekten men edilme durumları değerlendirildi. Karardan sonra hastanenin nasıl yeniden hizmete açılacağı da netleşmiş olacak. Bizim açımızdan her sağlık tesisinin en erken sürede hizmete dönmesi esastır. Soruşturma tamamlandığında hastanenin nasıl hizmete gireceği de belirlenmiş olacak" ifadelerini kullandı.

'SORUN HER GEÇEN GÜN AZALACAK'

Bakan Koca, bir basın mensubunun 'Hastane randevularına ilişkin yeni bir düzenleme olacak mı?' sorusuna da, "Her gün bu konuda iyileştirmeler yapıyoruz. Tamamen istediğimiz noktada olmasa da sorun giderek azaldı. Biliyorsunuz, kamuya dönen hekimlerimiz oldu, yaklaşık 6 bine yakın hekim döndü. Sanıyorum onlar da önümüzdeki 3-4 hafta içinde göreve başlamış olurlar. Sorunun her geçen gün azalacağını söyleyebilirim. Bununla ilgili yeni birtakım tedbirleri de hızla alıyoruz" diye yanıt verdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BartınMaden IşçisiFahrettin Koca
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