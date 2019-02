Bakan Koca: 2 yıldan az cezalarda mahkumiyetle ilgili çalışma var

Türkiye'de açılan 9 şehir hastanesinden birinin Eskişehir'de olduğunu kaydeden Bakan Koca, hastanenin kısa sürede yüzde 82,2 doluluk oranına ulaştığını söyledi. Şehir hastanelerini bölgelerin sağlık üssü olarak planladıklarını anlatan Koca, "Cumhurbaşkanımızın 'Benim hayalim' dediği şehir hastanesinin, bugüne kadar açılan 9 şehir hastanesinden Eskişehir'deki, bugün hasta kabulüne başlamış oldu. Şehir hastanemizin toplam yatak sayısı 1048, kapalı alanı 333 bin metrekare ve 35 ameliyathanesi olan bir hastaneden bahsediyoruz. Şehir hastanemizde bugüne kadar, ocak ayı itibarıyla toplam doluluk oranı yüzde 82,2 oldu. Kısa bir zaman diliminde bu kadar kapasitenin dolmuş olması son derece önemli. Buradan şehir hastanelerinin fonksiyonu ile ilgili yer yer siyasi alanda yapılan tartışmalara da bir cevap olsun diye söylüyorum. Özellikle açıldığından bu yana hasta sayısı artan ve en son geçen ay 170 bin hasta sayısına ulaştığını söylemek istiyorum. Biz şehir hastanelerimizi bölgenin sağlık üssü olarak konumlandırmak istiyoruz. Yani hastanın bütün hizmetinin en son noktada yapılabilir olduğu, başka bir yere sevk edilmeyen bir konumlandırmayla bundan sonraki süreçte şekillendirelim istiyoruz. Fiziki yapısı yetmiyor, ileri teknoloji altyapısıyla, insan kaynağıyla, branşlarıyla, yetkinliğiyle her geçen gün eksiklerini kapattığımız ve bölgenin bir sağlık üssü olarak konumlandırdığımız bir hastane olacak" dedi.



'ÜCRETSİZ HELİKOPTER VE UÇAK AMBULANSI OLAN TEK ÜLKEYİZ'



Ambulans sayısını artırdıklarını belirten Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin ambulans helikopter ve uçaklardan ücret almayan tek ülke olduğunu söyledi. Koca, şunları kaydetti:



"Toplam ambulans sayımız biliyorsunuz 632'den bu süreçte 4 bin 910'a çıktı. Biz, yakın dönemde ihalesi yapılarak teslimi de yapılmış olan 800 tane ambulans temin ettik. 632 ambulans sayısının olduğu bir dönemden, tek seferde 800 ambulansın alındığı dönemden bahsediyorum. Bu 800 ambulansın yarısı da 4x4 olmak üzere planlandı. Bugün ise ilk partinin, Eskişehir'e verdiğimiz 10 ambulansın teslimi yapılıyor. Sadece ambulans değil. Dünyanın hiçbir yerinde uçak ambulans, helikopter ambulanslarıyla hastadan hiçbir ücret almadan ülkenin her tarafında ihtiyaç halinde bu transferi yapılabilir olduğu yetmiyor. Eskiden yurt dışına hasta gönderiliyordu. Bütün yıl boyunca, geçmiş dönemde hasta 25 kişi oldu. 25 kişi de ağırlıkla büyükelçilik, yurt dışında kalanlar oldu. Dışarıdan getirdiğimiz hastalar da bu süreçte ücret alınmadan oldu. Ağırlık olarak dışarıdan hastanın geldiği ülke de Suudi Arabistan'dır. Özellikle umre ve hac dönemlerinde, bu kadar yaygın helikopter ve uçak ambulanslarla vatandaştan ücret almadan hem ülke içinde hem dışında hem dışarıdan hasta gelişinde 82 milyonu düşünerek yapan tek ülkeyiz."



Ambulans teslim töreninin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, beraberindeki Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ve AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay ile birlikte hastaneyi gezdi. Diyaliz merkezi ziyaretinde Bakan Koca, hastalara kırmızı karanfil ve havlu hediye etti. Bakan Koca daha sonra hastane yemekhanesinde SMA hastaları ve down sedromlu çocuklarla bir araya gelerek öğle yemeği yedi.