Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1439
ALTIN
446.800
DOLAR
8.0325
STERLİN
11.1187
EURO
9.4610
İstanbul Kent Üniversitesi 82 Akademik Personel alıyor
İstanbul Kent Üniversitesi 82...
Gebze Dilovası Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali Ekipman ve Taşınmazlar özelleştiriliyor
Gebze Dilovası Doğalgaz Kombine...
202 Sözleşmeli Personel alınacak
202 Sözleşmeli Personel alınacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyeleri İstihdam Edecek
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyeleri...
Tescilli kültür varlıklarının kullandırılması hakkında duyuru
Tescilli kültür varlıklarının kullandırılması...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bağışıklık düşüren polen, koronavirüsü tetikliyor

İZMİR'deki Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, polenlerin bağışıklığı düşürdüğünü belirterek, "Gerekmedikçe dışarı çıkmayın, çıkılması gerektiğinde de partikül tutucu maske kullanın. Polenler bağışıklığı düşürdüğü için koronavirüsün daha da tehlikeli olduğu ortaya çıktı" dedi.

02 Nisan 2021 Cuma 09:38
13 Okunma
Bağışıklık düşüren polen, koronavirüsü tetikliyor

Baharla birlikte spor polenler de ortaya çıktı. Ancak salgın döneminde polenler, daha tehlikeli bir hal aldı. Bağışıklık sistemini zayıflatan spor polenler, bireyi, koronavirüse karşı daha korunaksız yapıyor. DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Havalar ısınıyor bu çok güzel bir haber. Isınma demek verimlilik, bitkilerin yeşillenmesi, baharın gelmesi ve her şeyin güzel olması demek. Bu dönem spor polenlerin neden olduğu bahar alerjisi oluşuyor. Şimdi bunun yoğun olduğu bir dönemdeyiz. Önümüzdeki hafta havalar daha da ısınınca, daha da yoğunlaşacak. Spor polenlerin vücut direncini düşürdüğünü biliyoruz. Almanya merkezli 31 ülkede çeşitli milletlerden birçok bilim adamının katılımıyla geniş kapsamlı bir araştırma yapıldı. Spor polenlerin bağışıklığı düşürmesi nedeniyle kovidin daha da tehlikeli olduğu ortaya konulmuş. Kovid saldırısına karşı vücudu çok daha açık duruma düşürmesi nedeniyle kesinlikle partikül tutucu maske takılması isteniyor. Normal maskeler bu dönemde polenlere karşı koruyucu değil"

Nisan ayının ilk haftasıyla birlikte spor polen yoğunluğunun artacağını kaydeden Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Son 10 gündür polen mevcut. Bahar alerjisi olanlar bunu hissediyor. Nisanın ilk haftasından itibaren daha da artacak. Bu dönemde ABD ve Avrupa'da, bahar alerjisi olanlar sokağa çıkmazlar. Gelişmiş ülkelerdeki tüm doktorlar, bahar alerjisi için gerekmedikçe dışarı çıkılmamasını ya da partikül tutucu maske kullanılmasını önerirler. Tedbir kuldan, takdir Allah'tan" dedi.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Doğan YaşarPolenKoronvirüsPandemi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bilim Kurulu üyesi Akın: 'Tam kapanma' ağır bir durum
Bilim Kurulu üyesi Akın: 'Tam kapanma' ağır bir durum
Prof. Dr. Ceyhan'dan, aşıda 'tek doz' uyarısı
Prof. Dr. Ceyhan'dan, aşıda 'tek doz' uyarısı
Koçak Farma’nın yerli aşısı mutant virüslere karşı da denenecek
Koçak Farma’nın yerli aşısı mutant virüslere karşı da denenecek
Bağışıklık güçlendirmeye bir tavsiye de; 'Hipnoz'   
Bağışıklık güçlendirmeye bir tavsiye de; 'Hipnoz'   
Diyetisyen Hülya Çağatay: Maxilipo yöntemiyle bölgesel incelme mümkün
Diyetisyen Hülya Çağatay: Maxilipo yöntemiyle bölgesel incelme mümkün
Meltem Şarkışlalı’dan tek seansta 13 cm incelten Ahtapot Sistemi
Meltem Şarkışlalı’dan tek seansta 13 cm incelten Ahtapot Sistemi
Doç. Dr. Erdem Güven uyarıyor: Dolguyla meme büyütmek tehlikeli olabilir!
Doç. Dr. Erdem Güven uyarıyor: Dolguyla meme büyütmek tehlikeli olabilir!
Türkiye'nin VLP teknolojisiyle geliştirilen Covid-19 aşısında Faz 1 başladı
Türkiye'nin VLP teknolojisiyle geliştirilen Covid-19 aşısında Faz 1 başladı
'Tandır, çok fazla sağlık sorununa yol açıyor'
'Tandır, çok fazla sağlık sorununa yol açıyor'

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma