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Azeri diyetisyen Narmin Alasgarova: D vitamini nedir?

D Vitamini hangi besinlerde bulunur, faydaları nelerdir...

04 Kasım 2021 Perşembe 14:07
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Azeri diyetisyen Narmin Alasgarova: D vitamini nedir?

ASLAN SAYIM

Narmin Alasgarova: “D vitamini, fosforla birlikte kalsiyumun emiliminde ve kemiklerde depolanmasında görev alır. Aynı zamanda kandaki kalsiyum ve dolaylı olarak da fosfor düzeyini de kontrol eder. Kalsiyum yetersizliği veya kalsiyum fosfor oranındaki dengesizlik, çocuklarda raşitizm, yetişkinlerde ise kemik erimesi gibi sorunlara yol açabilir. D vitamini kemik sağlığının yanı sıra kas işlevleri ve denge için de gereklidir. Kemikleri güçlendirmek ve kandaki D vitamini düzeyini normal aralıklarda tutmak, özellikle yaşlılarda görülen, düşme kaynaklı kemik kırıklarını %20-30 oranında azaltabilmektedir. D vitamininin yaşlılarda, bilişsel işlev kaybı, MS hastalığı (multiple skleroz), romatizmal eklem iltihabı, şeker hastalığı (diyabet) ve bazı kanser türlerine karşı da (meme kanseri, kolon kanseri ve prostat kanseri gibi) koruyucu olabileceği belirtilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü, çocuklar, gebeler ve emzikliler yani emziren anneler ile 50 yaş altı yetişkinler için günlük 5 µg (≥ 200 Uluslararası birim (IU), 51-65 yaş arası bireyler için 10 µg (≥ 200 Uluslararası birim (IU) ve 65 yaş üstü bireyler için 15 µg (600 IU) D vitamini alımını önermektedir.”

D Vitamini Eksikliği Kimlerde Görülür?

• Açık tenli kişiler

• Kapalı ortamda çalışan kişiler

• Yaşlılar

• Beslenme bozukluğu olanlar

• Yüksek faktörlü güneş kremi kullananlar

• Kapalı giysi giyenler

• Gebe ve emziren kadınlar

• Böbrek hastalığı olan kişiler

• Karaciğer hastalığı olanlar

D vitamini eksikliği, pek çok hastalığa zemin hazırlayabilir. Gündelik hayatta, kapalı ortamlarda çalışma, açık hava aktivitelerinden uzak olma ve yetersiz beslenmeye bağlı olarak D vitamini eksikliğinde artış gözlemlenebilir. D vitamini eksikliğinde; vücut ağrısı, halsizlik, yürüme güçlüğü, kemik ağrısı, güçsüzlük, saç dökülmesi, baş ağrısı, depresyon, değişken ruh hali, uykusuzluk, gözaltı morlukları, aşırı terleme, kilo vermede güçlük çekme, sürekli üşüme gibi belirtiler hakimdir.

“D VİTAMİNİ TAKVİYESİ DOKTOR TAVSİYEYLE ALINMALI”

D vitamini takviyesinin doktor tavsiyesiyle alınması gerektiğini belirten Narmin Alasgarova şunları söyledi:"Vitaminlerin kilo alımına neden olduğu bilgisinin aksine, D vitamini kilo kaybınızda olumlu etkiye sahiptir. Yapılan araştırmalar yağ kütlesi fazla olan kişilerde D vitamini düzeylerinin düşük olduğunu gösterirken, kilo aldırdığı söyleminin bilimsel bir yanı yoktur. Zayıflama programlarında ve obezitenin beslenme tedavisinde hastaların veya danışanların kandaki düzeylerine göre kişiye özgü vitamin D takviyesi yapılması, aynı zamanda mutlaka açık havada fiziksel aktiviteyle desteklenmesi gerekmektedir.”

Alasgorava şöyle devam etti: “Kendi danışanlarımızda da tecrübelerimize dayanarak söyleye biliriz ki; Vitamin D eksikliği olan obez kişilerde D takviyesi alınmazsa bu onların kilo vermelerini zorlaştırtmakta, aynı zamanda biraz önce desöylediğimiz gibi birçok hastalıklara da davetiye çıkarır.Uygun dozda alınan D vitamini genellikle güvenli kabul edilmektedir. Ancak vücuda aşırı doz D vitamini almak zararlı olabilir. Fazla miktarda alınan D vitaminine bağlı olarak; mide bulantısı, kusma, iştahsızlık, kabızlık, zayıflık, kilo kaybı, bilinç bulanıklığı, konfüzyon, yönelim bozukluğu, kalp ritmi sorunları, böbrek hasarı gibi rahatsızlıklar görülebilir. Ayrıca yüksek doz D vitamini; doku ve eklem kireçlenmelerine, böbrek taşı oluşumuna, yüksek tansiyona ve kanda kalsiyum artışına neden olabilmektedir.”

Peki, Vitamin D hangi besinlerde vardır ve hangi besinleri tüketmeliyiz? 

İçinde D vitamini olan besinleri merak edenler için işte D vitamini içeren yiyecekler:

• Süt, ayran, kefir, peynir ve yoğurt

• Tereyağı

• Ton balığı

• Somon

• Uskumru

• İstiridye

• Karaciğer

• Yumurta sarısı

• Tatlı patates

• Balık yağı

• Mantar

• Maydanoz

• Yonca

• Isırgan otu

• Yulaf

• Havuç

• Brokoli

• Mantar

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Azeri Diyetisyen Narmin Alasgarova: D Vitamini Nedir
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