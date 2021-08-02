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Aysel Gümüş’den Tüp Bebek Tüyoları 

Mucize anne Aysel Gümüş, 7 kez tüp bebek tedavisinin ardından anne olan Gümüş, “Bu süreçte kimsenin sizi mutsuz etmesine izin vermeyin” diye konuştu.

02 Ağustos 2021 Pazartesi 17:36
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Aysel Gümüş’den Tüp Bebek Tüyoları 

İSTANBUL- Sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtladığı bir video yayınlayan Gümüş, “Biliyorsunuz benim 7 kez tüp bebek tedavisi serüvenim var ve her biri farklı farklı seyretti. İlk seferimde inanılmaz dikkatliydim. ‘Aman yerimden kalkmayayım’, ‘Aman bir şey olur, kımıldamayayım,’ ‘Her şey tepside önüme gelsin,’ gibi düşüncelerle hareket ettim ve yaklaşık beşinci veya altıncı gününde idrar testlerini yapmaya başladım. Tabii ‘Acaba ne oldu?’ diye içimi kurt kemiriyordu. İlk denememiz negatif sonuçlandı, hiçbir şey elde edemedim” dedi.

İlk denemelerde hep çok dikkatli olduğunu aktaran Gümüş, “Bu süreçte yediğimden içtiğime kadar her şeye çok dikkat etmiştim fakat olmadı. İkinci, üçüncü, beşinci, altıncı tüp bebek denemelerime kadar hep çok dikkatli oldum. Daha az gezdim, zamanımı çoğunlukla evde geçirdim ama yine de olmadı. Son tüp bebek tedavisine başladığımızdaysa hiçbir şeye dikkat etmedim. Bunu örnek olarak baz alın diye söylemiyorum” ifadelerini kullandı.

“ETRAFA KULAK ASMAYIN!”

Tüp bebek tedavisi gören anne adaylarına ‘etrafa kulak asmayın’ diyen Gümüş, “Sevdiğiniz şeyleri yapın. Belki bu yalnızca evde oturup müzik dinlemek dahi olabilir. Ama hep sevdiğiniz şeyleri yapın. Kimsenin sizi mutsuz etmesine izin vermeyin. Eğer Allah size bir bebek bahşettiyse o bebek size gelir. Allah’ın gücüne inanın lütfen” diyerek sözlerini, “Güzel şeyler düşünün. Oturup hayaller kurun. Bebeğin odasını nasıl yapacağınızı hayal edin mesela. Bebeğinizle o  odada gezinin, kucağınıza alın. Bebeğinle yaşayacağınız her saniyeyi  hayal etmelisiniz. İstediğiniz şeyi hayal edin ve alın, kendinize çekin” ifadeleriyle noktaladı.

ELİF HAYVALI 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Elif HayvalıMucize Anne Aysel GümüşGümüş
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