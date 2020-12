AVRSYA HASTANELER GRUBU DÜNYA ÇOCUK HAKLARI PANELİ DÜZENLEDİ!

İSTANBUL

SUMRU AYDIN

Çocuk Hakları Dünya’daki en önemli meselelerden biri. Türkiye bu konudaki adımları en önce atan ülke olsa da ne yazık ki tüm Dünya’da çocuk hakları meselesi kanayan bir yara olarak devam ediyor. Avrasya Hastanesi Zeytinburnu yerleşkesinde 26 Kasım perşembe günü dijital ortamda gerçekleştirilen Çocuk Hakları toplantısında pek çok ana mesaj verildi. Ben de bu vesile ile Avrasya Hastaneler Grubu Opr. Dr. Hüseyin Urlu ve İşletme Direktörü Sn. İbrahim Urlu’ya teşekkür ediyorum. Sağlık Notlarında bu hafta Çocuk Haklarını konuşuyoruz. Herkese sevgiler…

Çocuk haklarının hayata geçirilmesinde; eğitim, sağlık, hukuk ve çocuk haklarını ilgilendiren tüm konular ilgili birimlerin en üst düzey yönetim ekipleri ile birlikte, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı şemsiyesi altında yürütülmektedir. Yürütülen tüm aktiviteler sinerji etkili ve sürdürebilir faaliyetler şeklinde olmalıdır. Ülkemizde multidisipliner ve multisektöriel yürütülen faaliyetler T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kontrolünde yürütülmedir.

Ülkelerin kalkınması ve dünyanın geleceği için çocuklarımız ve dolayısıyla çocuk haklarının hayata geçirilmesi son derece önemlidir.

Çocuk hakları konusunda dünyada ilk önemli adım Cenevre Beyannamesi ile Dünya Lideri Atatürk tarafından atılmıştır.

3 kısım ve 54 madden oluşan Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin ana ilkeleri ( sağlıklı doğma, yaşama, gelişme, korunma ve katılım hakları) günümüzde yaklaşık bir asır öncesinde belirlenen bu ana ilkeler günümüzdeki çocuk haklarının temelini oluşturmaktadır.

Üsküdar Ünv. Tıp Fakültesi - Dekan/ Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı / SBF - Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Haydar SUR ‘Sağlıklı toplum oluşturabilmek için sağlık politikalarının ve tüm toplum odak noktasına sağlık ve öncelikle koruyucu çocuk sağlığı getirilmelidir’ mesajlarını vermiştir.

Sivil Toplum Kuruluşları adına güzel, başarılı faaliyetler sürdüren Sn. İnci ZENCİROĞLU 2018 Uluslararası Lions Dernekleri tarafından düzenlenen Çocuklar Haklı Çalıştayı'ndan tespitler ve çözüm önerileri mesajlarını verdi.

Uluslararası Çocuk Hakları platformu konusunda bizleri bilgilendiren Sn. Neonatolog Prof.Dr. Arif AKŞİT

* İnsanlığın var oluşu

* Sevgiden geçer

* Süreci gebelikten, ölüme kadar

* Çocukluk sevgiyi algılamadır mesajını verdi.

Çocuk sağlığı konusunda çocuk haklarına yönelik güncel durum hakkında programının moderatörü Sn. Neonatolog Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU aşağıdaki tablolarda mesajlarını vermiştir.

Başarılı Olduğumuz Çocuk Gerçekleri:

* Yenidoğan Taramaları

* Koruyucu Sağlık ( Aşı )

* Bebek ve Çocuk Ölümlerinde Azalma

* Gebelikte Sağlık Hizmetlerine Ulaşılabilirlik

Devam Eden Sorunlar:

* Engelli Çocuklar

* Kronik Hastalıklar

* Okul Çocukları

* Çalışan Çocuklar

* Riskli Çocuklar

* Şiddet Mağduru Çocuklar

* Çocukların Zorla Evlendirilmesi

* Sosyal güvenlik ve çocuk hakları

* Sigara Ve Çocuk Sağlığı Ağız Ve Diş Sağlığı

Artış Gösteren Sorunlar :

* Anne Sütü Kullanımı

* Obezitede Artma

* Sezeryanda Artma

* Ruh Sağlığı Sorunları

* Bağımlılıkta Artma

* Çevresel Zararlı Etkenler

İşte Avrasya Hastanesi Doktorlarının Dünya Çocuk Hakları Günü Mesajları:

Avrasya Hastanesi Gaziosmanpaşa Doç. Dr. Ahmet Hakan Gedik;

Bebeklerimize, sağlıklı yaşama hakkını sunmak için yeterli bilgi ve beceri donanımına sahip olmak, standartlara uygun teknolojik alt yapı sunmak, onların kanuni hakkı olduğu gibi bizim de kanuni ve ahlaki sorumluluğumuzdadır.

Avrasya Hastanesi Zeytinburnu Dr. Ersin SARI

“Barış içinde özgür bir şekilde yaşamak her çocuğun hakkıdır, sağlıklı yaşamak her çocuğun hakkıdır ve sağlık hizmeti almak ırk cinsiyet fark etmeden her çocuğun hakkıdır. Oyun oynamak eğlenmek her çocuğun hakkıdır” mesajını verdi.

Avrasya Hastanesi Zeytinburnu Dr. Mehmet Ali TALAY

‘Aşı her çocuğun hakkıdır, pandemi döneminde de çocukları bu haklarından mahrum etmemeliyiz.’ Şeklinde konuştu.

Avrasya Hastanesi Çocuk Sağlığı Birimleri’nde görevli Hemşirelik Hizmetleri Müdür Gülay Aziret Tosunay ve YDYB Sorumlu Hemşiresi Gülseren KALAK ‘Hastanelerimizin bütün birimlerinde çocuk hakları ve sağlığı için elimizden gelen hassasiyeti göstererek tüm çocuklarımıza destek olmaya çalışıyoruz’ dedi.

Avrasya Hastaneler Grubu yönetim ekibi adına Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Op. Dr. Hüseyin URLU ve Avrasya Hastaneler Grubu İşletme Direktörü Sn. İbrahim URLU Çocuk hakları öncelikli olmak üzere çocuk sağlığı konularında olanakları ölçüsünde destek vereceklerini belirttiler. Yaptıklarımız yapacaklarımızın göstergesidir düşüncesiyle son 3 yılda Avrasya Hastanesi Ekibi ve yönetimi ile gerçekleştirilen programlar video olarak programda sunuldu.